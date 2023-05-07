　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

牢抓兩岸主導權　宋濤：以更強能力、過硬本領推進祖國統一大業

▲▼▲▼ 國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸中台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

中共中央台辦、大陸國務院台辦4日召開「傳承五四精神 激揚奮進力量」青年幹部職工座談會。中央台辦主任宋濤出席會議並講話，要求中台辦青年幹部要深入貫徹習近平對台工作，牢牢把握兩岸關係主導權與主動權，以更強的能力、過硬的本領推進祖國統一大業。

國台辦官網發布消息，宋濤參加座談會首先指出，中央台辦青年幹部要深刻認識肩負祖國統一的歷史使命，深入貫徹習近平總書記關於對台工作幹部必須做到「對黨忠誠、業務專精、紀律嚴明」的重要指示精神，堅定立場、增強本領、提升修養，努力成為堪當祖國統一重任的棟梁之才。

宋濤說，要堅定理想信念，對黨絕對忠誠，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上政治上行動上同以習近平同誌為核心的黨中央保持高度一致。

宋濤指出，「要提升工作能力，練就過硬本領，把握好這次主題教育的學習機會，不斷把習近平新時代中國特色社會主義思想轉化為堅定理想、錘煉黨性和指導實踐、推動工作的強大力量，以更強的能力、過硬的本領推進祖國統一大業。」

最後，宋濤強調，要發揚鬥爭精神，勇於擔當作為，從「兩個大局」高度思考謀劃對台各領域工作，牢牢把握兩岸關係主導權和主導權。要進一步改進工作作風，提升效率質量，既雷厲風行，又嚴謹細致。要嚴守紀法規矩，遵守保密規定，時刻自重自醒，養成在受監督和約束的環境中工作生活的習慣，做到心正、身正、言正、行正。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
才跟酷炫敬酒！特斯拉車主「夜店嗨完酒駕亡」　他嘆：整個很毛
僅次大腸癌卻很少人知　醫曝超兇「胃腸道基質瘤」：有症狀恐晚期
偶遇71歲張菲「合照曝光」！　曾智希驚呼：太不科學了
滯留21小時！華航林依晨曝「機場露營」畫面：星宇真的沒辦法了
快訊／郭婞淳挑戰亞錦賽史第14金　抓舉102公斤先鍍銅
洲際球場長髮妹「雨中拉帆布」　空翻滑倒仍燦笑
星宇「沒犯錯空間」卻賭了！律師：華航、長榮不會搞到不可收拾

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

牢抓兩岸主導權　宋濤：以更強能力、過硬本領推進祖國統一大業

千里緣份北京相遇！　台灣郎與山東姑娘「因為愛情」情定一生

福建暴雨「橋遭沖垮」　4人「視察水情」落入溪中失聯！

上海合作組織外長會議 秦剛：反對外部勢力插手地區事務

18位台川青年分享生活　五四青年節座談會：歡迎台青來成都扎根

導航地圖「危害國家主權」　20輛日本進口車遭大陸海關扣押

特大暴雨襲華南　江西河堤潰決、村莊泡水裡

「南京女大生命案」嫌犯執行死刑　家屬痛哭：終於等到這一天

陸學者：是時候叫停ECFA　對大陸而言「利大於弊」

「國殤之柱」被當證物查扣　香港保安局長：不是因為臨近「六四」

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

訪問工地師傅能存多少錢？　他月薪7萬元基本開銷就3萬

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

實測突然往身上灑汽油　老翁上前阻止擁抱安慰

金素妍放閃李尚禹「變蟑螂也捧手心」　曝他吃日料帶手捲衝回家：花束～

站推車上玩！媽粗心舉動釀禍　下一秒孩拋空摔地躺著不動了

牢抓兩岸主導權　宋濤：以更強能力、過硬本領推進祖國統一大業

千里緣份北京相遇！　台灣郎與山東姑娘「因為愛情」情定一生

福建暴雨「橋遭沖垮」　4人「視察水情」落入溪中失聯！

上海合作組織外長會議 秦剛：反對外部勢力插手地區事務

18位台川青年分享生活　五四青年節座談會：歡迎台青來成都扎根

導航地圖「危害國家主權」　20輛日本進口車遭大陸海關扣押

特大暴雨襲華南　江西河堤潰決、村莊泡水裡

「南京女大生命案」嫌犯執行死刑　家屬痛哭：終於等到這一天

陸學者：是時候叫停ECFA　對大陸而言「利大於弊」

「國殤之柱」被當證物查扣　香港保安局長：不是因為臨近「六四」

中信特攻3戰狂勝119分晉級　T1職籃年度總冠軍賽13日開打

許淑華與新住民浴佛歡度母親節　提醒多利用生活適應班、急難協助

送月老結緣手鍊！桃園「邂逅站前-時空月老事務所」浪漫展開

好市多冷凍莓果驗出A肝病毒　南投衛生局籲肝病高危族群施打疫苗

比抽菸嚴重！醫點名「1習慣」死亡風險增　下班運動也沒用

昨晚才跟酷炫敬酒！特斯拉車主「夜店嗨完酒駕亡」　他嘆：整個很毛

《市井豪門》祭收視猛藥！反派絕地大逃亡　吳東諺飛車淚領便當

尹恩惠無私公開急速健康減肥法！　他照做「10天真的瘦了7公斤」

陶晶瑩美國走一走「巧遇3混血男神」！　網敲碗求地址：我也要去

娘家房子裝修！岳母借住3個月就不走了　他才知「1秘密」氣炸離家

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

大陸熱門新聞

男童摔下購物車　頭撞地沒反應

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

6人餐廳吃龍蝦「天價402萬元」！　真相曝

月砸8萬養小三！富商一破產...半夜痛醒「下面竟消失」

「峇里島情侶命案」屍檢新細節再曝光

吹風機變打火機！她一開竄出7公分火舌

轎車失控衝湖裡！派出所所長跳水救5人

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

搭電梯被「五個女博士」洗腦喝喝喝！

挖呀挖老師直播賺10年收入　她被錢砸哭了

「南京女大生命案」嫌犯執行死刑

29歲醫生下體黏跳蛋　搭車狂震女乘客

「挖呀挖老師」漲粉500萬！被爆辭職　本人回應了

更多熱門

相關新聞

辜汪會談紀念會舉辦　宋濤、張志軍出席

辜汪會談紀念會舉辦　宋濤、張志軍出席

今年是辜汪會談三十週年，國台辦和海峽兩岸關係協會今（28）日早北京舉辦紀念座談會。國台辦主任宋濤指出，汪辜會談開啟兩岸關係由對峙走向對話的新階段，證明只要兩岸同胞商量著辦，家裡面的事都會得到很好的解決。

苗豐強見宋濤：23項協議「給了我們23條橋樑」

苗豐強見宋濤：23項協議「給了我們23條橋樑」

宋濤會見林鴻道：讓台灣運動員在杭州亞運感受「家的主場」

宋濤會見林鴻道：讓台灣運動員在杭州亞運感受「家的主場」

台灣論述的「兩岸一國論」　馬英九敢說清楚

台灣論述的「兩岸一國論」　馬英九敢說清楚

馬辦批蔡英文：把台灣帶向險境已不適任總統

馬辦批蔡英文：把台灣帶向險境已不適任總統

關鍵字：

宋濤

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中台74車禍！特斯拉自撞2死

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

王思佳終於出面！宣布「包包已送驗」　曝購買管道

王思佳愛馬仕包「送美國鑑定」！檢驗3大關卡曝光

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包！關穎認「都找代購」

星宇回不了台　機上宣布全額退費

「他們叫我別來！」張國煒搭廉航救火　現身成田機場

星宇人力不足！張國煒親自駕機返台

快訊／6縣市大雨　今全台變天！

連千毅娜美妻罕見脫了！「大尺度春光畫面」被拍

獨／網質疑王思佳6疑點！精品業者解密了

她肝癌沒治療！2個月後送急診「腫瘤不見了」

老公寓漲到2千萬！他猶豫想賣掉　全場搖頭

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

更多

最夯影音

更多
22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」
小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面