牢抓兩岸主導權　宋濤：以更強能力、過硬本領推進祖國統一大業

▲大陸中台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

中共中央台辦、大陸國務院台辦4日召開「傳承五四精神 激揚奮進力量」青年幹部職工座談會。中央台辦主任宋濤出席會議並講話，要求中台辦青年幹部要深入貫徹習近平對台工作，牢牢把握兩岸關係主導權與主動權，以更強的能力、過硬的本領推進祖國統一大業。

國台辦官網發布消息，宋濤參加座談會首先指出，中央台辦青年幹部要深刻認識肩負祖國統一的歷史使命，深入貫徹習近平總書記關於對台工作幹部必須做到「對黨忠誠、業務專精、紀律嚴明」的重要指示精神，堅定立場、增強本領、提升修養，努力成為堪當祖國統一重任的棟梁之才。

宋濤說，要堅定理想信念，對黨絕對忠誠，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上政治上行動上同以習近平同誌為核心的黨中央保持高度一致。

宋濤指出，「要提升工作能力，練就過硬本領，把握好這次主題教育的學習機會，不斷把習近平新時代中國特色社會主義思想轉化為堅定理想、錘煉黨性和指導實踐、推動工作的強大力量，以更強的能力、過硬的本領推進祖國統一大業。」

最後，宋濤強調，要發揚鬥爭精神，勇於擔當作為，從「兩個大局」高度思考謀劃對台各領域工作，牢牢把握兩岸關係主導權和主導權。要進一步改進工作作風，提升效率質量，既雷厲風行，又嚴謹細致。要嚴守紀法規矩，遵守保密規定，時刻自重自醒，養成在受監督和約束的環境中工作生活的習慣，做到心正、身正、言正、行正。