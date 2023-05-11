陸2023對台工作會議罕見延至5月　學者分析2原因：重點在交流

▲2023對台工作會議召開現場，從左至右分別為宋濤、王滬寧、王毅 。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國對台工作會議5月9日至10日在北京召開，是20多年來最晚召開的一次。涉台學者向《東森新媒體ETtoday》分析，主要原因有2個，分別為人事更替和今年工作繁忙。對於大陸全國政協主席王滬寧的講話，大陸學者認為，無根本性變化，主要重點在於「交流」。

大陸全國對台工作會議以往是春節前後舉行，今年延至5月才召開實屬罕見。上海東亞研究所助理所長包承柯分析可能原因，首先是今年台辦人事系統變動，國主任宋濤是2022年12月30日上任，需要交接「磨合期」，加之今年農曆新年較早，因此1月召開過於倉促。

包承柯接著稱，其次是今年大陸全國兩會以後，兩岸交流活動逐漸熱絡，包括馬英九赴陸祭祖等，繁忙的工作日程亦可能令會議延遲召開。

▼ 上海東亞研究所助理所長包承柯 。（圖／記者任以芳攝）

王滬寧在2023對台工作會議上表示，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大決策部署和新時代黨解決台灣問題的總體方略，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興進程中，堅定不移推進祖國統一大業。

另外，王滬寧還指出，要秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，持續深化兩岸融合發展；要逐步恢復擴大兩岸交流，同台灣各階層人士交朋友，促進兩岸同胞心靈契合。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為，王滬寧的論述基本是延續了中共二十大的對台政策，並沒有出現明顯變化，「看起來像是老生常談」，而這是因為大環境亦未發生根本性改變，王滬寧的講話在於強調「貫徹落實」黨的二十大決策部署和新時代黨解決台灣問題的總體方略。

包承柯則指出，王滬寧的講話重點在於「交流」，而且是更大範圍、更多層次的交流，「我想這是接下來對台工作一個很重要的目標。」