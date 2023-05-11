陸年度對台工作會議登場　王滬寧：逐步恢復擴大兩岸交流

▲王滬寧出席2023年對台工作會議。（圖／翻攝新華網）

記者鄭思楠／綜合報導

據《人民日報》報導，中國大陸2023年對台工作會議5月9日至10日在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議並講話時提出，要逐步恢復擴大兩岸交流，促進兩岸同胞心靈契合。

王滬寧表示，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹中共二十大決策部署和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興進程中，堅定不移推進祖國統一大業。

他指出，中共十八大以來，中共總書記習近平就對台工作作出一系列重要論述，提出一系列新理念、新思想、新戰略，形成了「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。必須完整、準確、全面貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

王滬寧重申，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。要秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，持續深化兩岸融合發展。

他進一步提出，要逐步恢復擴大兩岸交流，同台灣各階層人士交朋友，促進兩岸同胞心靈契合。要堅決反對台獨分裂活動和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。要加強黨對對台工作的全面領導，深入開展調查研究，推動對台工作高質量發展。

報導稱，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。中央黨政軍群有關部門和各地有關負責官員出席會議。