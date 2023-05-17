　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「行人地獄」每天58起！日奪1.2人命　年底前廣設行人專用時相路口

▲▼ 台南市警局進行路口不禮讓行人取締。（圖／記者林悅翻攝）

▲警方加強進行路口不禮讓行人取締。（圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

「行人地獄」頻上演，台南市3歲女童過斑馬線遭休旅車撞死，桃園市一男子在斑馬線遭轎車撞飛翻滾1圈落地，交通部最新統計，今年1到2月發生3449起行人事故，釀73死，平均一天上演58件、奪1.2條人命，交通部預計7月後公布行人地獄縣市，目前1483個路口採行人專用或早開時相，本周完成盤點下波新設路口。

為改善行人安全，交通部修法自3月31日起加重罰則，汽車不讓行人一律按法定罰鍰最高額3,600元處罰，機車維持罰1,200元，警方自5月起加強力道大執法，不過「行人地獄」仍頻上演，台南市一名3歲女童日前遭未停讓行人休旅車撞死；台中市一名女童在斑馬線等52秒無法過馬路，超過40多部汽機車未停讓；桃園市一男子過斑馬線時慘遭轎車撞飛，翻滾1圈後落地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據交通部最新統計，今年1月到2月全國行人事故高達3449件，造成73死，3269傷，等同平均每天發生58.5起行人事故，平均每天奪走1.2條人命、每日有55.4人受傷。

交通部長王國材日前曾提出解方表示，將針對行人較多的路口實施「行人專用時相」或「行人早開時相」，讓車輛全停下來等行人先走。

▲▼新北市新莊區思源路幸福路口，行人走在斑馬線上，路口車流量大，禮讓行人標語，提醒用路人，禮讓行人。（圖／記者呂佳賢攝）

▲行人較多路口將設行人專用或早開時相。（圖／記者呂佳賢攝）

交通部今(17日)表示，根據全台各縣市最新初步盤點，全國已有935處路口實施「行人早開時相」，548處路口實施「行人專用時相」，各縣市持續盤點今年將新設行人專用或早開時相路口，預計今年底前全面完成。

「行人專用時相」為路口設置的行人專用穿越號誌，讓行人綠燈與車輛綠燈分開亮行，各方向行人綠燈集中同一時間，等同各方向車流全面停車讓行人通行。「行人早開時相」則是讓行人綠燈提早開啟，讓行人優先通行一段時間後，才亮行車綠燈讓車輛起步。

交通部目前也啟動對22縣市的交通督導，目前已到台南市、桃園市、台北市、新北市、台中市等重要路口和學區視導，並檢討改善方案，預計7月完成22縣市督導，之後將公布行人地獄縣市。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
現役軍人襲胸女大生　以為是女友
女校社團要學妹「每人拉贊助7000元」　網批：辦在小巨蛋嗎
「特斯拉」全新入門電動車來了！　百萬有找
吳宗憲60歲老婆「逆天美貌」罕露面
新加坡連「處決2人」！　走私大麻判死刑
違停Uber突開車門！22歲棒球員閃不過慘摔…遭砂石車輾頭亡
快訊／遭肉搜正妹現身了！　咖啡廳留1星「身家被挖光」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4星座偏財旺運！5、6月人品大爆發　專家：容易中大獎！

準備發大財！專家點名「4星座」偏財運旺　有望中頭獎

女校社團成發要學妹「拉贊助7000元」　網批：是辦在小巨蛋嗎

「5星座」2023下半年感情運超旺！天蝎魅力爆棚　這類人有望結婚

再生醫療雙法草案暫緩審議！挨批為廠商開後門　衛福部：會加強溝通

交部擬修法！雙鐵員工違規恐罰15萬　工會怒「只究責基層」

韓國扁筷超難用！他吃韓式烤肉火大　「特殊設計2原因」曝光

國光客運6月喊停「北基3大通勤路線」　 公總：代駛至新團隊接手

幼兒園老師突喊他名字！人夫「大腦一片空白」嚇瘋：世界真小

明變天「早熱晚濕」　雨勢最猛時段出爐！周末放晴1天又轉雨

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

義肢男沒鑰匙酒後睡家門　「人腿分離」路人嚇壞報警

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

4星座偏財旺運！5、6月人品大爆發　專家：容易中大獎！

準備發大財！專家點名「4星座」偏財運旺　有望中頭獎

女校社團成發要學妹「拉贊助7000元」　網批：是辦在小巨蛋嗎

「5星座」2023下半年感情運超旺！天蝎魅力爆棚　這類人有望結婚

再生醫療雙法草案暫緩審議！挨批為廠商開後門　衛福部：會加強溝通

交部擬修法！雙鐵員工違規恐罰15萬　工會怒「只究責基層」

韓國扁筷超難用！他吃韓式烤肉火大　「特殊設計2原因」曝光

國光客運6月喊停「北基3大通勤路線」　 公總：代駛至新團隊接手

幼兒園老師突喊他名字！人夫「大腦一片空白」嚇瘋：世界真小

明變天「早熱晚濕」　雨勢最猛時段出爐！周末放晴1天又轉雨

幕後／綠評侯友宜出線「打點較少」　一經歷牽動「扁系」深綠族群

林柏宏、曾敬驊撞後背包又撞球鞋沒在怕　必學「男神穿搭」輕鬆變帥

王維中二軍開始復健賽！設定1局好投　　樂天楊彬8局優質先發

最美星二代哭成淚人兒！　「眼腫、鼻涕滿臉」模樣全曝光

國民黨徵召侯友宜選總統　王惠美「尊重、配合、支持」

釣魚達人日月潭捕獲破紀錄32斤「傳說級魚虎」　釣到跌倒跛腳

叫賣哥提告網友！　不滿直播遭抹黑：別以為網路上亂說話不會怎樣

快穿學士服來！爽玩樂園「只要550元」　身分證地址對中2字450元

隔壁恩愛聲太震撼！她被魔音傳腦沒法睡　跪求鄰居：把床搬去另一邊

陸製毛巾傾銷落日調查延長！　期限至9／30

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

明變天！　「全台下最大」時間曝

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

驚見颱風排排站　今年梅雨不太妙

公審客人！咖啡廳老闆「真面目曝光」

女童站斑馬線遭45車無視！等52秒過不了馬路

全台雷雨！　明變天影響最劇地區曝

她怨「直接打LINE電話沒禮貌」！網共鳴

病患兒喊2次「油飯」打斷醫師　護理師笑翻

輪到你了！　3星座「大旺15天」

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

媲美星巴克「全聯39元神物」！內行推：連續吃半年了

周休三日「哪家公司能生存」　他喊：取消國定假日、春節！

更多熱門

相關新聞

交部擬修法！雙鐵員工違規恐罰15萬　工會怒「只究責基層」

交部擬修法！雙鐵員工違規恐罰15萬　工會怒「只究責基層」

交通部鐵道局研擬修訂《鐵路法》，增訂鐵路從業人員若有違規駕駛列車、操作錯誤導致行車事故、隱匿不報、填寫不實記錄導致不合格人員或設備運轉發生行車事故等，將開罰3萬到15萬元。雙鐵工會聯合聲明「反對漠視制度疏失，持續究責基層」。

他拄助行器「卡斑馬線」就是過不去

他拄助行器「卡斑馬線」就是過不去

自小客「U型逆衝紅磚道」行人嚇傻

自小客「U型逆衝紅磚道」行人嚇傻

45汽機車都不禮讓！台中女童苦等　警方回應了

45汽機車都不禮讓！台中女童苦等　警方回應了

王國材率團出席APEC　首日與美運輸部長會談「建立交流合作」

王國材率團出席APEC　首日與美運輸部長會談「建立交流合作」

關鍵字：

行人地獄交通部行人專用時相行人早開時相路口

讀者迴響

熱門新聞

這4家公司股票恐成壁紙！面臨下市櫃危機

精品老闆認定是假包！要王思佳供出「代購名稱」

台網紅莫莉「尾隨緊抓IU」遭出征！尷尬過程全被拍

即／台中LaLaport男子4樓墜落四肢變形　送醫不治

玖壹壹健志、Mia認愛1年罕見放閃！

即／才開幕一天！台中LaLaport有人從4樓墜落

明變天！　「全台下最大」時間曝

買豆漿沒忍住…《原子》男偶像與狼人殺女神「騎樓身體交纏」

王思佳租豪宅又爆刁難買家！「買不起又不搬」

李燕再婚「新店陳大少」！　深夜突放閃：我認定他了

即／新店物流車違停送貨「下車就被撞」！送醫不治

澎湖遊客「坐斷涼亭護欄」2樓墜地　5人送醫

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

起底張宗憲女友「嬌喘片點閱破285萬」

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

更多

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面