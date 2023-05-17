「行人地獄」每天58起！日奪1.2人命　年底前廣設行人專用時相路口

▲警方加強進行路口不禮讓行人取締。（圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

「行人地獄」頻上演，台南市3歲女童過斑馬線遭休旅車撞死，桃園市一男子在斑馬線遭轎車撞飛翻滾1圈落地，交通部最新統計，今年1到2月發生3449起行人事故，釀73死，平均一天上演58件、奪1.2條人命，交通部預計7月後公布行人地獄縣市，目前1483個路口採行人專用或早開時相，本周完成盤點下波新設路口。

為改善行人安全，交通部修法自3月31日起加重罰則，汽車不讓行人一律按法定罰鍰最高額3,600元處罰，機車維持罰1,200元，警方自5月起加強力道大執法，不過「行人地獄」仍頻上演，台南市一名3歲女童日前遭未停讓行人休旅車撞死；台中市一名女童在斑馬線等52秒無法過馬路，超過40多部汽機車未停讓；桃園市一男子過斑馬線時慘遭轎車撞飛，翻滾1圈後落地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據交通部最新統計，今年1月到2月全國行人事故高達3449件，造成73死，3269傷，等同平均每天發生58.5起行人事故，平均每天奪走1.2條人命、每日有55.4人受傷。

交通部長王國材日前曾提出解方表示，將針對行人較多的路口實施「行人專用時相」或「行人早開時相」，讓車輛全停下來等行人先走。

▲行人較多路口將設行人專用或早開時相。（圖／記者呂佳賢攝）

交通部今(17日)表示，根據全台各縣市最新初步盤點，全國已有935處路口實施「行人早開時相」，548處路口實施「行人專用時相」，各縣市持續盤點今年將新設行人專用或早開時相路口，預計今年底前全面完成。

「行人專用時相」為路口設置的行人專用穿越號誌，讓行人綠燈與車輛綠燈分開亮行，各方向行人綠燈集中同一時間，等同各方向車流全面停車讓行人通行。「行人早開時相」則是讓行人綠燈提早開啟，讓行人優先通行一段時間後，才亮行車綠燈讓車輛起步。

交通部目前也啟動對22縣市的交通督導，目前已到台南市、桃園市、台北市、新北市、台中市等重要路口和學區視導，並檢討改善方案，預計7月完成22縣市督導，之後將公布行人地獄縣市。