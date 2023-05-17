王國材率團出席APEC　首日與美運輸部長會談「建立交流合作」

▲APEC第11次運輸部長會議於底特律舉行，交通部長王國材率團出席。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

交通部長王國材率團出席美國時間5月16日底特律開幕的APEC第11次運輸部長會議，我方趁會議空檔與美國運輸部進行雙邊會談，針對綠色海運合作、電動車產業鏈合作、無人機管理、鐵路安全等議題交流，雙方同意建立後續交流合作。

此外，APEC第11次運輸部長會議「供應鏈與連結性」議程中，王國材分享我國各項強化供應鏈韌性作為成功經驗，說明我國在疫情衝擊下，仍然維持海、空運輸業穩定運作，使經濟保有成長動能，海空運輸產業表現逆勢成長並創新高的成績。

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王國材也分享我國強化關鍵基礎設施韌性之各項前瞻措施，以及介紹未來桃園機場第三航廈及第三跑道之建設計畫與即將啟用的高雄港第七貨櫃中心，向與會APEC運輸部長展現積極建設我國成為東亞標竿機場及貨櫃轉運樞紐港的決心。

▲APEC第11次運輸部長會議於底特律舉行。（圖／交通部）

交通部指出，在「運輸部門於氣候變遷之角色」議程中，王國材利用機會，分享我國擴大公共運輸補貼，台灣港群全數獲得歐洲海港組織(ESPO)生態港認證(Ecoports)及積極發展港埠離岸風電關聯產業等政策成果。

此外，今天會議中王國材也與越南運輸部副部長進行場邊會談，雙方同意在2015年簽署之「台越交通運輸合作瞭解備忘錄」架構下，重啟雙方相關政策與技術交流，並指派承辦窗口就第二次台越交通合作論壇籌備工作啟動聯繫。另王國材也與新加坡運輸部長就雙方目前運具電動化有關電動公車及電動小客車的推動辦理情形交換意見。