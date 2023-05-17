交部擬修法！雙鐵員工違規恐罰15萬　工會怒「只究責基層」

▲鐵道局擬修法對台鐵和高鐵從業人員違規重罰，圖非當事人。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部鐵道局研擬修訂《鐵路法》，增訂鐵路從業人員若有違規駕駛列車、操作錯誤導致行車事故、隱匿不報、填寫不實記錄導致不合格人員或設備運轉發生行車事故等，將開罰3萬到15萬元。雙鐵工會聯合聲明「反對漠視制度疏失，持續究責基層」。

台鐵產業工會更表示，鐵道局球員兼裁判，自己施工出包影響台鐵都沒有做法，卻要監理台鐵，還增罰則對基層一對多罰，對高層卻輕輕放下。

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近期交通部鐵道局發函台鐵、高鐵等鐵路單位，指因近來發生多起貨列、工程車、迴送列車影響營運安全事件，因此奉交通部指示研提鐵路機構從業人員裁罰具體方案，並提出《鐵路法》第67-3條修正條文，研擬處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

台灣鐵路產業工會、台灣高鐵產業工會今發出聯合聲明，表態「反對漠視制度疏失，持續究責基層」。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，近來鐵道局發生在台鐵路線施工未收工作平台車，導致區間車撞上，桃園也發生外包廠商怪手翻覆工安意外，新馬截彎取直工程更發生怪手勾到電車線，鐵道局自己的工程管理頻出狀況，自己監理自己的工程都沒有做法，卻要修法談監理台鐵，還要修法對基層一罪多罰，對基層懲處這麼多，對決策管理階層卻沒有連坐。

▲鐵道局擬修法對台鐵和高鐵從業人員違規重罰，圖非當事人。（資料圖／記者李姿慧攝）

台鐵產業工會、台灣高鐵產業工會聯合聲明提出三大主張，包括拒絕對基層一罪多罰、高層輕輕放下的修法，工會強調國家刻意忽略制度問題、低薪待遇、現場人力不足，以監理為由對基層一罪多罰，現行已有多種方式對基層人員職務疏失究責，包含機構內部懲處(記過、解僱)及求償、若造成人命傷亡檢調單位亦會介入調查，卻不見對握有制度決策、制度設計的高層有任何究責，高層決策對營運安全因素具有關鍵影響，從近期台鐵司機依照安全規範拒駛，卻遭主管要求「圓融一點」無視SOP照常行駛一案、以及2018年普悠瑪事件司機判刑、高層無罪可知。

此外，工會也質疑鐵道局球員兼裁判，何以落實鐵路監理作業？工會表示，這次修法研提單位的鐵道局，近期連續發生三起公安事故，造成職災死亡以及火車事故，以及多項改善事項尚未完成，一再顯示「球員兼裁判」問題，根本無法兼顧監理及工程，要談修法強化監理更是沒有立場，工會要呼籲交通部更應負起全責，檢討鐵道局權責任務。

最後，工會更指出，這次交通部、鐵道局行文各鐵路機構尋求修法意見，表示「請貴鐵路機構先與員工溝通」然而產業工會卻未收到相關訊息，基層溝通做半套恐造成意見蒐集不周，更是不尊重工會的作法，交通部及鐵路機構應落實工會平等，充分與基層溝通立場，通知所有相關工會。