農委會升格農業部陳吉仲喊感動　賴士葆酸：大家對你很感冒

▲陳吉仲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院院會16日三讀通過《農業部組織法》，農委會正式升格為農業部。農委會主委陳吉仲對此表示感動，力拚今年底前正式掛牌。國民黨立委賴士葆則直言，「對於他的發言，大家其實很感冒」。

賴士葆說，這些年農委會可謂諸事不順，發生很多大事，農委會主委的社會觀感是失職的，沒有做對的事。陳吉仲念茲在茲農委會要升格，變成農業部會有更多資源、更多位子、更多新拓業務，也就是更多的權力，殊不知人民更在乎的是農委會沒有把眼前的業務做好。

賴士葆批評，幾年前，香蕉、鳳梨價格暴跌，陳吉仲更多的力氣花在斥責媒體不實報導及在野黨混淆視聽。當水果滯銷，農民哀鴻遍野，陳吉仲打死不承認產銷失調有問題。當年陳吉仲當教授反萊豬，變成陳主委卻是配合政策洗腦國人，整天宣導萊豬有多美好。這幾年，多次農產品被大陸禁止輸入，陳吉仲除了補貼，每次都說要上告WTO，結果都是不了了之，說要減少對大陸市場的依賴，講了好多年，結果沒有多大改變。

賴士葆砲轟，陳吉仲除了整天耍嘴皮子，還用公帑雇用網軍幫政府擦脂抹粉廣宣，農委會就是1450的使作俑者，去年更被爆料宣導費用增加3成，或許農委會見諸媒體都是負面消息，需要更多宣導預算來包裝。

另外，賴士葆說，蛋荒一年多，陳吉仲的保證一再跳票，換成別人早就下台了，陳吉仲一直在位子上，莫非在等待接部長的位子嗎？組織改造耗費更多納稅人的錢，但是舊酒裝在舊皮袋，有什麼新的願景？