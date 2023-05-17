民進黨模仿詐騙集團「一張圖」炸鍋！　全場轟：爛哏

▲國民黨徵召侯友宜參選2024總統，民進黨模擬詐騙集團嘲諷引爭議 。（圖／民進黨IG）

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨今（17）日正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統，而原先爭取提名的鴻海創辦人郭台銘也透過臉書發文表達祝賀，強調願信守承諾，支持侯友宜下架無能政府。對此，民進黨官方INSTAGRAM立即製作「詐騙簡訊圖」調侃郭台銘被國民黨主席朱立倫騙了，不過此舉也引起許多網友憤怒，媒體人黃揚名就批評道「這不是幽默，是不入流」。

針對國民黨確定徵召侯友宜戰2024。民進黨IG貼出一張詐騙簡訊圖，稱「郭台銘是不是有收到這封簡訊？你好像被詐騙了」。

該文章指出，朱立倫今日徵召侯友宜為國民黨2024總統候選人，不僅玩弄郭董的感情，前段時間郭董大動作造勢的金錢與時間也等於白白浪費，叫人情何以堪？而侯友宜口口聲聲說要「侯侯做代誌」，這下新北市長連任沒多久就要落跑去選總統，朱立倫要如何跟淡水阿嬤交代？

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨進一步嘲諷，可憐郭董人財兩失，下次記得撥打165反詐騙電話，政府已經推動「打詐國家隊」全力加強識詐宣導，希望全體國人都能提高警覺，相互提醒，慎防被騙。

對於民進黨模擬詐騙集團簡訊來攻擊國民黨，黃揚明在臉書發文批評「這不是幽默，是不入流」。民眾黨發言人徐千晴也怒轟「爛哏，作為執政黨很不大器」。

國民黨北市議員徐巧芯也發文砲轟，民進黨應下架貼文、道歉！她認為，台灣幾年來詐騙猖獗，幾乎人人都有差點被騙的經驗，甚至被騙光家產、走投無路的大有人在，早就成為人民心中的痛。然而，民進黨身為執政黨，本來就應該對此負起最大的責任，卻不知檢討，無聊當有趣，製作「模擬詐騙」圖文開酸國民黨，把政治的玩笑建立在人民的痛楚之上，完全不是一個執政黨應該有的態度。

許多網友也留言批評，「好糟！被騙過的人再度傷害」、「現在是連官方的帳號都不演了嗎？正身也直接變側翼」、「這是職業病，一不小心就把原本在做的事情用出來了」、「不愧是詐騙執政的民進黨，連文宣都這麼熟詐騙」、「他們竟然官方自比為詐騙集團，真的很白癡耶」。