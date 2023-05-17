賴清德談同婚4周年：讓相愛的人相守　用愛溫暖下一代

▲民進黨主席賴清德。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德17日表示，民進黨希望感謝在這塊土地上，每一個族群的貢獻，保障他們發展越來越好的權利；他也談及，今天是《司法院釋字第748號解釋施行法》（同婚專法）三讀通過滿4周年的日子，「4年前台灣是亞洲第一個同婚合法的國家，不但讓相愛的人可以相守，現在我們更用愛溫暖下一代」。

民進黨中常會今天邀請國立中央大學客家語文暨社會科學系教授王保鍵以「永續客家發展：以客家光榮感打造下一代的進步繁榮」為題進行專案報告，會中分享英國威爾斯、西班牙加泰隆尼亞母語復振過程及具體的做法。

賴清德聽取報告後表示，民進黨兩次執政中，提出並推動符合客家族群需求的政策，像是成立客家委員會、客家電視台、推動客語認證、講客廣播電台，並且也將客家語納入國家語言和國民課綱，當然還有大家耳熟能詳的國家級台三線客庄浪漫大道計畫和國家客家發展計畫，更建立跨族群對話的公共領域，確保客家族群的永續發展。

賴清德表示，「我們（民進黨）的目的，就是希望能夠感謝在這塊土地上，每一個族群的貢獻，並且保障他們發展得越來越好的權利，這一個方向民進黨會繼續努力，且讓客家族群的光榮感持續，讓族群能夠繁榮永續發展」。

此外，賴清德談及，今天是《司法院釋字第748號解釋施行法》三讀通過滿4周年的日子，昨天立法院也三讀通過同性伴侶可以共同收養小孩，「4年前台灣是亞洲第一個同婚合法的國家，不但讓相愛的人可以相守，現在我們更用愛溫暖下一代」，他在擔任台南市長時，將同性伴侶註記在戶籍資料記事欄，未來也會讓愛傳遞、讓幸福延續，除了同志權益不斷向前走之外，也希望能夠建立一個多元文化的社會，讓每一個人在台灣社會裡面，都能夠得到屬於自己的幸福。