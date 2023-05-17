青年洗地酸「落跑市長侯友宜」遭警逮　綠議員怒：這就是民主自由？

▲今天有多名年輕人到新北市府前「洗地」遭強制到案說明。（圖／羅宜提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨17日提名新北市長侯友宜參選總統，有數名青年下午前往新北市府前「洗地」酸「落跑市長侯友宜」，遭警方強制到案說明。對此，民進黨新北市議員林秉宥痛批，用高壓水刀清洗地板留下字樣，過去已有多例，均無違反中華民國法令的紀錄，「侯友宜，這就是你要給我們的民主自由嗎？」被帶走的公投護台灣聯盟執行長羅宜也批評「不能接受」。

羅宜稍早受訪還原現場說，今天下午1點半左右，他在新北市府前面的人行道上，以水槍、壓克力製作的板子「洗地」，後來警方到場指違反《社會秩序維護法》，強制他到案說明，過程間有好幾位新北市議員到場關心，最後，警方因「找不到適用的法條」，所以將他請回。他高呼，「實在不能接受，強制到案說明又說找不到法條」。

林秉宥痛批，今天是侯友宜的大喜之日，就發生警察在搞不清楚法條的情況之下，把人帶回派出所的事情，用高壓水刀清洗地板留下字樣，過去已有多例，均無違反中華民國法令之紀錄。這次新北警方卻當著多位議員，包括市議員顏蔚慈、黃淑君、翁震州、戴瑋姍、李宇翔的面，說「我們還在了解適用法條」。

林秉宥質疑，「人是被警車帶回，人現在坐在派出所裡面，然後你們（警察）說你們還在研究法條？侯友宜，這就是你要給我們的民主自由嗎？」

另一方面，民進黨發言人張志豪則透過臉書表示，國民黨今天提名侯友宜出戰，準備落跑選總統，侯市長毀棄對市民的承諾，一路荒廢市政，新北市從年初開始呈現「工安」、「治安」、「學安」三安失序失靈，請問連市政都無法讓市民心安，還想高談闊論談國安，空話連篇，實在離譜。