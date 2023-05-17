期待落空！她批侯友宜參選還在講空話　讓人想起5年前「經典場面」

▲國民黨中常會徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨今（17日）徵召新北市長侯友宜參選2024總統，侯友宜也喊話要為中華民國、台灣打拼。民進黨立委蘇巧慧也細數侯在被徵召時的談話，她表示，本以為蓄勢待發籌備多時要參選總統的侯友宜，會提出令人印象深刻的願景，結果還是在講廢話與空話，讓人想起2018年新北市長候選人辯論會時，侯友宜花五分鐘解釋自己名字的惡夢。

侯友宜2018年參選新北市長時，與前行政院長蘇貞昌辯論，但侯在結論時頻頻地提及自己的名字由來典故，侯友宜、厚友誼等等，時間長達5分鐘。

蘇巧慧表示，本來以為剛選上新北市長就想烙跑、蓄勢待發籌備多時要參選總統的侯友宜，今天正式成為國民黨總統候選人時，至少會提出一個令人印象深刻的願景，結果侯市長仍然講了一堆廢話和空話。

蘇巧慧批評，來看看侯友宜講的哪一句話，有哪一句不是廢話？有哪一句是實際的方向和願景？蘇也列出侯友宜相關談話：

「我在這裡謝謝郭台銘董事長，在經濟上做出巨大貢獻後，為國為民，團結大家一起來打拚的精神，我個人不但敬佩，更願意團結在一起，攜手並進，這是為我們中華民國，為台灣這塊土地，我們要團結勝選。」

「尤其現階段，我們的國家在國際情勢，兵凶戰危，國內衝突對立、百廢待舉，讓年輕人看不到未來，我們必須大破大立，再一次讓政黨輪替！才能夠救國家、救台灣，我們要展現破釜沉舟的決心！要參選，就要勝選！要參選，就要團結國家！要參選，就要帶給人民希望！」

「守護中華民國，愛台澎金馬這塊土地的人民，是我一生唯一的信念，永不改變。我們台灣人都是認真為這塊土地、家人、祖孫拚一個更好的未來，因為我們知道中華民國是我們的國家，台灣是我們的家，我們大家要團結一致，自立自強，顧好我們的家，才能創造共同的未來。」

「尤其在今天艱困的歲月裡，我們要凝聚所有的向心力，向前走，我是侯友宜，中國國民黨總統參選人，我參選，為了贏得國家的光榮，台灣的繁榮，讓我們不分彼此，團結勝選」

蘇巧慧批評，每一句話都是為了國民黨和他自己，牽涉到台灣未來的都是空話，不禁讓人回想起，新北市長候選人辯論會時，侯友宜花五分鐘解釋自己名字的惡夢來。