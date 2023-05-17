國民黨內參民調曝光！　「三腳督」組合侯友宜、郭台銘都輸賴清德

記者詹宜庭／台北報導

國民黨17日正式徵召新北市長侯友宜參戰2024總統大選，根據黨中央公布的內參民調數據顯示，在藍綠對決情況下，無論侯友宜或鴻海創辦人郭台銘出線，支持度皆領先民進黨提名的賴清德；但若藍綠白皆投入選戰的三腳督組合中，侯郭兩人支持度皆輸給賴清德，民眾黨主席柯文哲支持度則維持在2成3至2成5之間。

▲國民黨中常會後記者會－文傳會主委林寬裕。（圖／記者屠惠剛攝）

為駁外界「內定說」，文傳會主委林寬裕指出，黨中央從4月18日郭台銘表達參選意願之後，就納入內參民調，5月份共進行3份，結果顯示：黨內互比，侯友宜對郭台銘為40.77%、31.77%；在藍綠對決時，侯友宜對賴清德是36.7%、34.27%，郭台銘對上賴清德則是36.9%、35.63％，可以發現，無論侯友宜或郭台銘出線，支持度皆領先賴清德。

不過，若藍綠白皆投入選戰，在「賴侯柯」三腳督組合中，賴清德30.4%居冠、侯友宜25.43％居次、柯文哲25.27%居末；而在「賴郭柯」三腳督組合中，賴清德31.2％居冠、郭台銘25.57%居次，柯文哲23.97%居末。依以上數據來看，侯郭兩人支持度皆輸給賴清德，柯文哲支持度則維持在2成3至2成5之間。