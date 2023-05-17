侯友宜家鄉失守？　全國嘉義同鄉會力挺賴清德喊凍蒜

▲全國嘉義旅外同鄉會力挺賴清德。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨17日正式提名新北市長侯友宜選總統，值此時間點，侯友宜的「同鄉」全國嘉義旅外同鄉會下午拜訪民進黨主席賴清德，表態力挺賴清德。賴清德則回應，守護台灣本土政權最重要的意義，就是顧主權、顧所有權，沒有所有權的和平，都是假和平，接受九二共識，就是接受一個中國原則，「要得到和平是不可能的事情」，拜託大家這場選舉一定很競爭，來到這裡聚集就是一股力量，要一直到贏得最後勝利為止。

侯友宜的故鄉是嘉義縣，賴清德今天下午出席由新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗發起「全國嘉義旅外同鄉會座談會」，此外，代表民間重要挺賴力量的「嘉義縣信賴台灣之友會」也將在周末正式成立，劍指侯友宜意味相當濃厚。

「全國嘉義旅外同鄉會座談會」邀集全國嘉義旅外同鄉會重要幹部，包括嘉義縣長翁章梁也親自出席，共61位旅外嘉義鄉親到場力挺，會中決議將於7月22日正式成立「全國嘉義旅外鄉親挺賴清德後援會」，由黃榮發擔任總會長、劉德宗擔任召集人，宣示面對2024大選，團結力挺賴清德。與會鄉親高呼賴清德凍蒜聲不絕於耳，場面熱烈。

賴清德會中表示，這場選舉除了守護本土政權，也是要進一步落實「嘉義建設」，總統蔡英文支持翁章梁、前縣長張花冠，現在有了馬稠後、大埔美等工業區，行政院前院長蘇貞昌宣布了科學園區，前總統陳水扁過去也推動故宮南院，自己則是第一個在嘉義縣涉水視察淹水的行政院長，並核定預算建設滯洪池，處理淹水問題。

賴清德強調，嘉義縣重大建設都是在民進黨執政，也就是本土政權的時代陸續完成，所以在未來，自己領導國家，除了守護主權，促進和平、繁榮，也會跟南部各縣市的縣長合作，好好建設，不用讓年輕人離鄉背井，讓長輩可以三餐溫飽，例如自己在當台南市長就是嘉義縣的好鄰居，擔任立委跑紅白帖，也跑到嘉義，在他的心理，自己也是嘉義人的一份子。

翁章梁表示，今天有很多記者問到對於國民黨提名侯友宜的看法，他認為站在同鄉的情誼，或多或少會有影響，但評估影響不大，因為，嘉義人在選舉過程中，是站在所謂的大方向，「不會拿台灣的前途開玩笑」。此外，如果比較人和人的親切度，賴清德當過台南市長，嘉義人對賴清德也很熟悉，有非常高的支持度，很多人都想請他來站台，「這個壓力，反而會刺激我們支持民進黨的人，更認真、努力，來捍衛民進黨的灘頭堡」，這也是今天找大家一起來的原因。

黃榮發表示，嘉義人過去都支持嘉義人，但這次特別例外，因為賴清德要選總統，雖然侯友宜也要選總統，一位是嘉義人，一位是萬里的副總統，但賴副總統從當民代到市長，他長期觀察，只要賴清德來當總統，是嘉義人的冀望，全力支持賴清德當選總統。