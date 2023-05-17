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完整全文／賴清德回應「高房價議題」　還原QA前後文看這裡

▲▼民主進步黨主席暨總統候選人賴清德今（16）日晚間應邀出席國立政治大學生會及學生議會主辦的「政治進入大學？！青年與主席有約」講座。（圖／民進黨提供）

▲民主進步黨主席暨總統候選人賴清德今（16）日晚間應邀出席國立政治大學生會及學生議會主辦的「政治進入大學？！青年與主席有約」講座。（圖／民進黨提供）

政治中心／台北報導

副總統賴清德16日晚間赴政大演說，並接受學生直球提問。其中，有學生詢問高房價的議題，政府是否提出政策性壓制、遏止投資客？賴清德在問答中反問，「有沒有注意到房價在降？」並強調主因是利息提高、立法院也通過行政院送的法案，希望防止炒作，而社會住宅興建完成7萬多戶、包租代管6.6萬戶，而地方、中央與財團掛勾，刻意不推動社宅或讓房價攀升，這是沒有發生的。

有關高房價的議題，政大法研所學生提問：「想問高房價的問題，主席報告時有說會透過社會住宅，讓青年可以安居，但問題是，很多建商與政府勾結很深，政府蓋社會住宅會跟建商搶生意，主席以後若有機會當上台灣的領導者，你是否有魄力去對於建商或房價做政策性壓制，遏止投資客？」

賴清德回應全文：

「第一個，你有沒有注意到房價現在在降？主要是因為利息提高了，國際局勢的影響，從美國升息，連帶其他國家升息，所以房價就下來了。第二個，立法院也通過行政院送的法案，希望能夠防止炒作，也收到了一些效果。第三點，我也有報告，我們的社會住宅興建、動工、完成的大概七萬多戶，包租代管也有六萬六千多戶，換句話說，政府推動社會住宅方向是沒有改變的，你擔心的事情，地方和中央政府與財團掛勾，刻意不推動社會住宅或是讓房價持續攀升，是沒有發生的。

剛也提到，擴大社會住宅的方式，一個是國有財產署土地多，國營事業土地比較多有拿出來，那地方政府也應該要做，地方政府在做都市計畫也會有土地，他也要拿一定比例出來用；另個是私校退場，校地依照法律要捐做公益使用，我們可以多一項社會住宅。

我認為這是技術性地解決，還有更重要的方案政策是均衡台灣，目前正在進行國土規劃，目的是為了解決人口、糧食、交通、公共設施的問題，背後更重要的目的是要達到台灣均衡發展，台灣國家的發展不應犧牲任何一個區域，或是任何團體，更何況每個縣市都有不同的文化產業，地景面貌也有所不同。

要推動均衡發展最重要的是經濟，能夠支撐均衡發展的經濟必然是多樣貌的經濟模型，要兼顧各地方的特色，如果有辦法達到地方均衡發展，比方中央支持產業、交通、基礎建設，地方特色的發展，這樣年輕人就有機會回到故鄉發展，他可以透過地方創生，或是從事地方產業，也可以發展社會企業等等，在均衡台灣的目標之下，才有可能處處可以安居樂業。

如果人口不是往北部集中，每一個地方都可以發展，房屋的需求壓力減少房屋漲價的機會也會減少，我們可以預期台北市的房價所得比不會繼續攀升，往哪裡集中？往桃園方向集中。以台南市來講，台南以前是一府二鹿三艋舺，是台灣的台南，現在已經是世界的台南，重大建設來到台南，例如中央研究院南部院區來到台南、綠能智慧園區在沙崙，會展中心也來台南，台南市政府又做了一些好的基礎建設，美術館、圖書館等等，產業也來到台南，像台積電的三奈米快要完工了，台積電來到台南，國際級產業也來到台南，像應材、荷蘭ASML、默克藥廠都來台南，所以可以經由產業、交通規劃帶動區域均衡發展，再加上用各地的特色，讓年輕人回到故鄉有很多方式發展，就可以解決人口過度集中問題。」

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