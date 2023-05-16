民進黨高層解析7民調　郭台銘超車侯友宜、柯文哲後勢看漲

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨的總統提名之爭即將揭曉，近期有多達7家機構分別釋出2024總統選舉民調，其中，民進黨總統參選人賴清德均以超過3成支持度，穩定領先新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲。民進黨高層16日指出，從民調結果觀察，郭台銘超越侯友宜符合局勢變化，侯友宜可能陷入後繼無力的窘境，此外，柯文哲極有可能後勢看漲，已是不可忽視的指標。

近期包括網路媒體《菱傳媒》、《ETtoday》民調雲、《年代》民調中心、《匯流新聞網》民調中心、台灣民意基金會、中華亞太菁英交流協會、QuickseeK民調中心紛紛公布2024總統選舉民調，在短短10天內共有7份民調資料，其中執行時間、公布民調日期、調查方式各有不同。

民進黨高層分析，在這7份民調資料中，賴清德均以超過3成支持度穩定領先國民黨、民眾黨對手，且調查日期較晚的民調資料，郭台銘均領先侯友宜，甚至其中有3份民調結果，在賴清德、侯友宜、柯文哲3人對比狀況下，柯文哲還「超車」侯友宜，顯示柯文哲後勢看漲，侯友宜反而可能後繼無力。

民進黨高層指出，賴清德在7份來自不同機構的民調中，都領先藍、白陣營對手，顯示儘管近期國民黨徵召總統人選吸引輿論關注，但並沒有反映在國民黨潛在總統候選人的支持度上。

此外，該名人士表示，在上周中華亞太菁英交流協會公布郭台銘領先侯友宜的民調後，被國民黨主席朱立倫批評「帶風向」，但之後公布的6份民調，高達4份都是郭台銘領先侯友宜，另外還有《匯流》民調侯、郭差距僅0.5個百分點算「打平」，以及台灣民意基金會結果是侯友宜高於郭台銘3.2個百分點，這也許是受到題目順序的影響，因為該民調先問侯、郭兩人互比，再詢問藍、綠、白對比，可能因為侯互比支持度高，影響到對比的結果。

該名人士表示，從民調結果觀察，郭台銘超越侯友宜符合局勢變化，而朱立倫為何急於將民調稱為「帶風向」，無視科學數據和局勢變化，恐怕是另有私心。他說，通常候選人剛被提名時，會有所謂「慶祝行情」，不過面對郭台銘超越侯友宜的局勢變化，侯友宜恐難有提名紅利，可能陷入後繼無力的狀況。

值得注意的是，柯文哲在部分對比式民調中，反而領先侯友宜，民進黨高層說，相較侯友宜，柯文哲反而可能「後勢看漲」，另一方面，郭台銘比侯友宜更能夠獲得民眾黨支持者的青睞，但國民黨支持者對於郭台銘的支持度低於侯友宜，這反映出侯友宜成長空間有限，不僅郭台銘超越侯友宜，柯文哲也有機會超越侯友宜。

民進黨高層表示，近期這7份民調的調查方式相當多元，從傳統市話、市話加上手機、網路、手機簡訊（指收到簡訊問券後回填）都有，而郭台銘、柯文哲在手機簡訊、網路民調的支持度幾乎都高於市話；至於這是否意味著習慣使用網路、手機的年輕族群更傾向支持郭、柯，他語帶保留僅說，有待更多資料驗證，但已是「不可忽視」的指標。

相關新聞連結：

ET民調／2024總統大選 三腳督賴清德微幅領先約5個百分點

菱傳媒民調／三腳督最新民調！國民黨若徵召侯友宜 柯文哲維持21％躍升第二名

年代民調／三腳督郭台銘民調超車侯友宜 2群眾成勝出優勢

台灣民意基金會民調／侯友宜42.1%「舒適領先」 郭台銘29.4％

中華亞太菁英交流協會民調／賴清德逾3成獨強 三腳督侯友宜24%小輸郭台銘26.2%

QuickseeK民調／賴清德穩坐3成支持度 郭台銘手機民調小勝侯友宜

朱立倫頭大？7家公開民調一次看！ 侯友宜、郭台銘互有領先