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大學生逼問「台獨如何說服美國？」　賴清德：不會宣布台灣獨立

▲賴清德今天晚間與大學生面對面座談。（圖／翻攝自YouTube／NOW辯風向）

▲賴清德今天晚間與大學生面對面座談。（圖／翻攝自YouTube／NOW辯風向）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德16日晚間出席政大學生會、學生議會主辦「青年與主席有約」活動，對於有學生提問，「如何說服美國你的台獨不是他們想的台獨？」賴清德表示，務實台獨就是主張「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」，美國、日本都很了解，1999年民進黨「台灣前途決議文」即是該理念，「如果說是宣布台灣獨立會引起兩岸的緊張，那這個事情不會發生，因為民進黨在『台灣前途決議文』就講了」。

賴清德今天晚間前往政大與學生座談，與會學生們發言踴躍，詢問賴清德「如何說服美國你的台獨不是他們想的台獨？」、「會不會擔心美國因為擔心台獨色彩，而不放心你做為總統？」對此，賴清德重申，他曾自稱「務實的台獨工作者」，務實就是根據事實，事實上，台灣有土地、人民、主權、政府，而且定期改選組成政府來服務人民，已經是一個主權獨立的國家，不必另行宣布台灣獨立；中華民國的主權和中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的未來，要由2300萬人決定。

賴清德說明，「務實台獨」簡單來說，就是主張「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」，務實的工作就是要守護主權、維護民主憲政體制、反對中國的侵略。他表示，美國、日本或國際社會都很了解，這也是總統蔡英文的「四個堅持」，或者是1999年民進黨「台灣前途決議文」，都是這樣的理念。

賴清德更直言，「如果說是宣布台灣獨立會引起兩岸的緊張，那這個事情不會發生，因為民進黨在『台灣前途決議文』就講了」。不過，他話鋒一轉又說，現在不只台海，從黃海、東海、台海、南海一連串都產生緊張關係，很顯然是中國的問題，從中國國家前領導人毛澤東、鄧小平一直到現在，併吞台灣都是中國的國家目標，只是中國國家主席習近平講得更清楚而已，就是把併吞台灣作為中華民族復興的偉大目標，不過，他認為，應該把人民福祉列為優先工作，這才是國家的偉大目標。

賴清德比喻，北宋文學家蘇洵作《六國論》，稱六國因賂秦而亡，「台灣應該走怎樣的路，應該是很清楚」，他希望與年輕人一起守護主權，增進民主和平繁榮。

主張和平與藍白有何不同？　賴清德批在野黨：走回一中框架

此外，還有學生提問，賴清德主張的和平，與國民黨、民眾黨對手有什麼不同？對此，賴清德回應，追求和平的方式不同，自然會導致不同的和平，民進黨主張在對等尊嚴的狀況下，增進兩岸合作交流，促進彼此的了解、和解、諒解、和平發展，但在中國沒有放棄武力攻打台灣之前，台灣還是要做好萬全的準備，抵禦中國的可能入侵，來保護台灣，要靠力量來贏得和平，除了國防力量，也要跟民主陣營站在一起。

賴清德又以籃球比喻說，如果今天面對中國是1對1鬥牛，中國贏的機會就比較大，但如果台灣與周邊國家日本、美國、印度、澳大利亞等國站在一起，美國打中鋒，日本打大前鋒，台灣打小前鋒，印度、澳洲打後衛，「你想想看，誰會贏？我想中國應該不敢挑戰我們了吧」。

對於在野黨的主張，賴清德直言，目前在野黨主張的是，接受九二共識、一個中國原則，走回過去一中的舊框架，邁向一國兩制，「大家想想，昧於事實、屈從中國，如果可以得到和平，西藏不會這麼慘，香港、澳門也不會這麼慘，真正的和平是，主權能夠被顧及的和平，才有可能是真正的和平」。

賴清德說，若今天接受九二共識，走回一中的框架，台灣沒有主權，不會是真正的和平，特別是如果接受九二共識，一個中國原則，中國可以主張台灣是中國的一部分，台灣問題是中國的內政，這將會阻撓國際民主社會對台灣的關注，兩個路線截然不同，所得到的和平，也不會是一樣的。

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