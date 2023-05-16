學生質疑「往做功德方向走？」　賴清德：基本上與勞工站在一起

▲賴清德今天晚間與大學生面對面座談。（圖／翻攝自YouTube／NOW辯風向）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德昔日在行政院長任內，曾脫口「照服員薪水3萬元若太少，就當做功德」等語，引發批評。賴16日晚間出席政大學生會、學生議會主辦「青年與主席有約」活動，有學生直球詢問，民進黨是否願履行勞動政見承諾，或要「往做功德的方向走？」賴聞言笑回「話中有話」，強調民進黨基本上都是跟勞工站在一起。

賴清德今晚出席青年座談活動時，有學生引述2016年1月民進黨發布的「民主進步黨主席蔡英文與工鬥團體會面所提議題之回應」內容，詢問當時民進黨支持修《勞基法》確保周休二日，並修《工會法》下修對成立工會苛刻的限制，但執政7年以來，《勞基法》修法卻是往放寬工時的標準來修，請問民進黨還有想要履行這些承諾嗎？還是要「往做功德的方向走？」

對此，賴清德笑回，「你話中有話喔」。他說，對於學生提出的修法議題，他可能要看一下詳細的內容，不過，民進黨基本上也都是跟勞工站在一起，例如民進黨第一次執政建立了勞工退休金制度，也推動了老人年金制度，民進黨第二次執政時，將每月工作時數下修為80小時，就是希望讓勞動條件能夠改善，至於該生提出的政策，因他並不熟悉，將會給該生書面回覆。