賴清德：房價現在在降　台北市房價所得比不至於繼續攀升

▲賴清德今天晚間與大學生面對面座談。（圖／翻攝自YouTube／NOW辯風向）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德16日晚間出席政大學生會、學生議會主辦「青年與主席有約」活動，有學生關切，若賴當上台灣的領導者，是否能壓制房價、遏止投資客？賴當場回應說，「你有沒有注意到房價現在在降？」亦指出台北市的房價所得比（又稱購屋痛苦指數，指住宅價格／家戶可支配所得）應不至於繼續攀升，因為台北市的人口已經下降了。

賴清德今晚出席政大學生座談時，有學生關注高房價議題指，建商與政府勾結非常深，他擔憂蓋社會住宅會跟建商搶生意，賴若當上台灣領導者，是否能對房價做政策性的壓制、遏止投資客？

對此，賴清德反問該生，「你有沒有注意到房價現在在降？」這是因為受到國際情勢影響，利息提高了，現在立法院也通過防止炒房的法案，這方面獲得一些效果，此外，目前社會住宅興建和完成的大概7萬多戶，包租代管有6.6萬戶，政府推動社宅的方向是沒有改變的，「你擔心的事情，地方和中央政府與財團掛勾，刻意不推動社路住宅，其實這個情況並沒有發生」。

對於房價，賴清德說，他認為應該發展「均衡台灣」，透過國土規劃解決人口、糧食、交通、公共設施的種種問題，因為國家發展不應該犧牲任何區域和團體。他預言，可以預期，台北市的房價所得比，應該不至於繼續攀升，因為台北市的人口已經在下降了，往桃園集中。

內政部今年4月中旬公布去年第4季房價所得比9.61倍，季減0.19倍，終結連續五季上升，轉為下跌；台北市方面，中台北市房價所得比跌破16倍，降至15.77倍，下降倍數最多，不過北市民眾買房仍得超過15年不吃不喝，才買得起房。

賴清德表態挺漲地價稅 「符合世代正義」

不過有學生提出質疑，總統蔡英文提出20萬戶社會住宅的目標，現在已經跳票了，如果先前兩位總統做不到，賴清德要如何做到？賴清德說，社會住宅一定要擴大做，除了國有財產的土地、國營事業的土地，地方政府也應該做，中央與地方應該有機制來加強合作，如果要地方把土地拿出來，或者地方的私校要退場，土地做公益使用蓋社會住宅，這都需要地方政府合作才有辦法。

至於學生追問，是否支持調漲地價稅？賴清德說，這應該要做，他在當台南市長時，是增加地價稅的，因為這符合年輕人世代正義的問題，「基本上我是贊成的，但是如何來執行，要有稅制的討論，找一個比較好的方式來進行」。

另外，有學生援引上周台中捷運發生鄰近建案塔吊吊臂掉落釀1死工安事故，詢問賴清德是否將督促建商落實工安？賴清德分享台南市執政經驗說，他任內曾發生兩名工人從鷹架跌落的工安意外，而後要求工務局必須達到「零工安」的目標，之後得到非常大的改善，安全牽涉到人的生命，人的生命最寶貴，保護人民生命安全，是政府無可迴避的責任，未來他會將工安當作一個政策來要求，「而且我認為沒有困難，因為很多都是疏忽、便宜行事，所以你要每個環節去盯，自然而然，就可以達到好的結果」。