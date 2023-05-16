大學生直球問派系鬥爭、陳宗彥丟官　賴清德嘆氣：感受到你滿滿關懷

▲賴清德今天晚間與大學生面對面座談。（圖／翻攝自YouTube／NOW辯風向）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德16日晚間出席政大學生會、學生議會主辦「青年與主席有約」活動，有學生會中細數民進黨派系鬥爭事件，提及黨內排黑條款、政院前發言人陳宗彥辭官事件，詢問賴「是否擔心英系扯後腿，造成內憂外患」？賴聞言嘆了一口氣笑說，「謝謝齁，我感受到你滿滿的關懷」，引發現場哄堂大笑。

賴清德今晚出席政大學生座談，有學生拋出直球詢問，賴清德面對民進黨內派系的問題，例如今年初賴接任黨主席後，新竹市前市長林智堅就為學倫案道歉，後來民進黨修訂「排黑條款」，被質疑針對英系中常委黃承國，而後發生陳宗彥辭官、英系的衛福部前部長陳時中與內政部前部長徐國勇為台灣基進站台、與英系關係不睦的立委何志偉初選落敗，都被解讀是因為英系有些動作，賴身為黨主席如何處理英系、新系之間的關係，是否擔心英系扯後腿，造成內憂外患？

語畢，現場哄堂大笑，而賴清德嘆了一口氣笑說，「謝謝齁，我感受到你滿滿的關懷」，引發現場與會者鼓掌再度爆笑。

隨後，賴清德向提問者說，「你是內行人哪，一聽你講話就知道你內行人」，他當黨主席，一定要落實民進黨的價值和信念，在這種狀況下，只能對事不對人，不過，民進黨有派系共治的文化，對內競爭、對外團結，競爭過程中一定會有別人不認同的，甚至會出現一些問題，「就是你剛剛細數的這些事情」。

賴清德補充，民進黨的文化就是對外競爭時就會團結，「我是不會擔心，在大選的時候，民進黨內會有哪一些人不會支持的問題，因為歷史上已經看了很多次了」，大概簡單跟提問者回答，「謝謝你的關懷，多謝你」。