韓國扁筷超難用！他吃韓式烤肉火大　「特殊設計2原因」曝光

▲韓國扁筷 。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

近年來韓風的盛行，從正韓服裝、韓系美妝到韓式料理，都受到台灣人喜愛，不過有網友指出，到韓國烤肉店用餐，店內提供的筷子居然是扁筷，與平常用的圓柱型筷子差很大，不僅很難用，手還會很痛，好奇韓國人為何要用扁筷，貼文釣出內行網友解答，「不會滾動」。

原PO在PTT發文，「發明韓國筷子的人是有什麼問題嗎？」假日到韓國烤肉店用餐，一看到筷子驚呼，居然是扁的，「那個韓國筷子不知道有什麼問題，做成扁的有夠難用」，用了很不習慣，還是喜歡圓柱形的筷子，「有沒有韓國人到底對筷子理解是有什麼問題的卦？」

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貼文一出，掀起網友討論，「同樣空間可放更多支筷子」、「超級難用，吃韓式料理都會特地跟店員要圓筷」、「以人體工學來說，多角柱形狀的筷子最好用」、「扁的超難拿，而且那個筷子重心很奇怪」、「方筷好用，圓或扁都是邪魔歪道」。

其中有網友解答，做成扁筷的用意，「韓筷是用來切斷菜，且像以前都是整桌抬來吃，當然要做扁的，才不會滾動」、「碗筷放在矮桌子，再端到各自的房間用餐，故設計為搬動時不易滾動的扁筷」。

事實上，關於扁筷的由來各方說法不一，有一說是，因為朝鮮古代習慣把碗筷放在矮桌上，再搬到房間食用，避免筷子滾動掉落，因此做成扁的。而韓國作家黃教益（황교익）也曾在書中介紹，韓國筷子設計原因，因為韓國人的主食，有許多大塊烹煮的海鮮、肉類料理以及泡菜，使用扁筷是為了可以方便撕開分食。