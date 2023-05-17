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「飛韓國1299元」明10:00起開搶！虎航6／30開航高雄－金浦

▲台灣虎航宣布開賣高雄-金浦航線。（圖／虎航）

▲台灣虎航宣布開賣高雄-金浦航線。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航宣布將於2023年6月30日開航高雄-金浦航線，是台灣虎航從高雄出發的第7條航線，並於5月18日上午10:00起至2023年5月19日晚間23:59，推出單程未稅1,299元起的開賣促銷價，這將是虎航從高雄出發的第7條航線，也是台灣虎航自高雄出發的首條韓國航線。

虎航表示，高雄-金浦航線開航初期，每周營運4班，去程航班編號IT662，每週一、三、五、日的下午16:00自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT663，每週一、三、五、日的晚間20:40自金浦國際機場起飛。

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為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2023年5月18日上午10:00起至2023年5月19日晚間23:59推出單程未稅1,299元起的開賣促銷價，搭乘日期為2023年6月30日起至2023年8月31日止；2023年9月1日後的航班，也將陸續開賣。

首爾為韓國政治、經濟、科技、文化中心，更是風靡全球的韓流發源地，是許多外國旅客造訪韓國的第一站。而坐落於江西區的金浦國際機場，距離首爾市區約17公里，是離首爾最近的機場，搭鐵路只要3站就可以抵達熱鬧的弘大商圈，約22分鐘即可到首爾站；此外，從金浦國際機場轉搭國內線航班前往韓國其他城市也非常便利。

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