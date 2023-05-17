地瓜葉不是「地瓜的葉子」！身世曝光　醫揭「平民蔬菜王」4好處

▲醫揭地瓜葉真實身分及食用的好處。（圖／記者謝承恩攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

地瓜葉因價格便宜且營養豐富，有著「平民蔬菜王」之稱，不過許多人都以為地瓜葉就是「地瓜的葉子」，但有醫師透露，地瓜葉其實是專門的「葉用甘藷 」種出來的，並分享食用地瓜葉的4大好處。

地瓜葉在早期並不當作蔬菜食用，因為隨便種植都能生長，因此通常都拿來餵豬，所以被稱為「豬菜」。不過如今，地瓜葉在台灣相當常見，也是許多人愛吃的蔬菜之一，而且營養價值極高，甚至超越地瓜本身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師傅裕翔在臉書粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文指出，「地瓜葉」並不是我們一般吃的地瓜長出來的葉子，我們吃的地瓜雖然也會長葉子，但纖維過粗、口感不佳，現今我們吃的地瓜葉，「其實是專門的『葉用甘藷』種出來的」，為吃葉子的品種，不會結成地瓜。

傅裕翔並分享吃地瓜葉的4大好處：

保護眼睛健康：地瓜葉富含維生素A，若缺乏維生素A可能會導致夜盲症，且地瓜葉含有的葉黃素與玉米黃素，能保護眼睛細胞，減少藍光對眼睛的傷害。

穩定血壓和血糖：地瓜葉含有豐富的維生素K，有助於穩定血壓，另外地瓜葉富含植化素，有助於維持血糖恆定。

改善消化功能：地瓜葉含有豐富的膳食纖維，有助於促進腸道健康和改善消化功能。膳食纖維還可以增加飽腹感，有助於減少進食量和維持健康體重。

幫助凝血：維生素K除了能穩定血壓，也能幫助凝血，有助於減少女性月經前的不適症狀。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399