【廣編】韓國男團都這樣做！炎亞綸親揭「歐爸0毛孔」肌密

▲台灣「離子刀」舉辦發佈記者會，英國原廠Energist安能婕公司總裁Simon Jones與韓國亞太區市場代表Mike Kang和炎亞綸（右二）等人一同出席。



圖、文／愛爾麗提供

韓國明星不論是女團BLACKPINK或是韓劇《黑暗榮耀》的宋慧喬，甚至到男偶像防彈少年團，從身材、臉蛋到肌膚的精緻度，都無可挑剔，體驗偶像使用的皮膚管理課程，更成為疫情後的主流。現在不用搭機前往韓國，也能擁有一樣精緻的肌膚！今（5/15）英國原廠Energist安能婕公司總裁Simon Jones與韓國亞太區市場代表Mike Kang，特別蒞臨台灣的「離子刀」發佈記者會，愛爾麗心肌男神炎亞綸也擔任愛用者代表出席並表示，離子刀在韓國已經很多明星使用，很榮幸能成為台灣首批愛用者。

愛爾麗診所王祥至醫師表示：「在醫美臨床已經有十幾年的經驗，長期幫患者施打雷射，可以發現患者除了反應修復期長外，長久下來越打越無感。會需要新的刺激去達到煥膚效果，這時候就可以用Neogen離子刀來創造新肌突破！」NeoGen離子刀等離子嫩肌緊緻儀由英國Energist安能婕公司研發，總裁Simon Jones表示，NeoGen離子刀可以達到殺菌，改善暗瘡粉刺、暗沉、斑點、毛孔、凹洞、拉提上眼皮、撫平細紋等多種功效，一機就能做到傳統雷射與電波、音波等三大設備的效果！臨床研究證實能持續膠原增生長達一年，使肌膚維持無瑕緊緻。

炎亞綸也分享使用感想，「難怪韓國明星都能皮膚完美的頻繁出現在螢光幕前，不用擔心修復期。施打過程中沒有要忍耐疼痛的問題，術後幾天也發現毛孔與肌膚都有緊緻感，連眼周細紋都有淡化的趨勢！」王祥至醫師也強調，離子刀獨特的玻璃再造特性，不用擔心破壞肌膚需要等候修復期，無論性別、年齡、膚色、膚質，全民都能安心施打。

