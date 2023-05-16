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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

失望郭粉喊「非郭不投」！　洗版朱立倫臉書：國民黨死在你手上

▲▼2023年佛誕節浴佛大典暨全球慈濟日，朱立倫（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常會明（17）日將公布2024總統候選人，但坊間傳出黨主席朱立倫已經屬意新北市長侯友宜。對此，大批失望的鴻海創辦人郭台銘支持者湧入朱立倫臉書，除了不斷重申「唯一支持郭台銘」、「非郭不投」，更痛批朱是「敗家秀才」、「國民黨死在你手上」，極盡羞辱之能事。

為了幫國民黨徵召2024最強母雞，朱立倫昨晚分別會晤郭台銘與侯友宜。事後傳出，朱立倫向他們表明，內參民調及黨內人士大多青睞侯友宜，隨即也邀請侯參加明天中常會，局勢幾已底定。而郭台銘方面也接連取消各項挺郭活動，包括今早挺郭記者會、今晚挺郭夜宴，甚至就連明天黨中央的集會活動也取消。

眼見情勢不如預期，大批失望的郭粉從今天傍晚開始持續湧入朱立倫臉書，朝著最近的一篇母親節貼文不斷留言。多數郭粉都重申郭台銘之前喊出的口號：接到民調電話就喊「唯一支持郭台銘」；也有不少郭粉留言「非郭不投」，兩種口號都表明不會支持其他候選人。甚至還有惱羞成怒的郭粉疾呼：「如果提名不沾鍋侯友宜，我就投給賴清德，甘願繼續被民進黨騙，也不願意讓不團結的侯友宜代表國民黨！」

此外，激動的郭粉也把矛頭指向朱立倫，痛批「前有換柱，今有選侯，誰選的這個敗家秀才朱！一頭看似聰明的豬！國民黨敗象已露，中華民國離亡不遠了！崇禎皇帝也姓朱！」、「國民黨死在你手上，開不開心？」極盡羞辱之能事。

▲朱立倫臉書遭郭粉洗版。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

▲朱立倫臉書遭郭粉洗版。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

▲朱立倫臉書遭郭粉洗版。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

▲朱立倫臉書遭郭粉洗版。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

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