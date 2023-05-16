《彭博》搶先曝光：國民黨將徵召侯友宜　點名2大關鍵優勢

▲美媒《彭博》曝光國民黨將「徵召侯友宜」，因為侯友宜擁有2大優勢。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨預計17日宣布2024總統參選人。有外媒16日引述一位知名人士提供的消息，指稱國民黨將徵召新北市長侯友宜參加2024總統大選。對此，郭台銘辦公室表示，待徵召結果公布，才會做出評論。

根據美媒《彭博》（Bloomberg）報導，一位不願意具名的知情人士透露，國民黨將於17日宣布，徵招侯友宜參加2024總統大選，原因是侯友宜在民調中的實力較強，且擁有眾多立委及地方縣市長支持。

針對總統提名問題，侯友宜16日接受媒體訪問時，沒有直接回答自己是否會被提名，只說「無論過程如何，我都尊重黨的節奏和規定，按照我們步驟全力以赴，希望為國家、為人民多做事」。

針對提名消息，國民黨發言人林寬裕拒絕評論；郭台銘辦公室則表示，待徵召結果公布，才會做出評論；新北市政府發言人一樣拒絕評論。

報導還提到，一名加州胡佛研究所台灣議題專家鄧普曼（Kharis Templeman）表示，民進黨賴清德仍然是最有希望連任總統的人選，但在蔡英文執政8年後，這次選舉恐將面臨著嚴重阻力。

而侯友宜困難也不小，原因是他才剛贏得市長選戰，在贏得選舉後又投入總統競選，可能會讓人質疑他對選民的承諾。另一個問題是，侯友宜缺乏在國家層面上的實際經驗，尤其是在外交和國防領域。