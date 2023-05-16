高中師對「16歲少女」伸狼爪喊：隨時想趴妳身上！家長把人揍進警局

▲高中狼師對16歲女學生灌迷湯，傳訊「隨時都好想趴到妳身上」，讓家長氣壞。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

一名家長控訴，16歲的女兒就讀北部一間女中，卻遭27歲老師瘋狂告白、灌迷湯，「課後補習」到陰暗的公園內對女兒上下其手，甚至還傳送「你好香」、「隨時都好想趴到你身上」等字眼，讓家長氣瘋，一怒之下爆揍該名老師一頓，提告利用權勢性交或猥褻罪，雙雙進入警局。PO文曝光後，引發網友關注。

「你家有未成年少女就讀的學生嗎？」一名家長心痛在臉書社團「爆料公社」上控訴，去年底發現就讀北部一間女中的16歲女兒，被剛領教師證2個月的27歲數學老師，多次在考卷上、小卡片、小紙條上告白，說女兒有多美，讓老師回家後都魂牽夢縈，擺脫不掉對女兒的愛意。

家長表示，16歲的少女被灌迷湯後，加上該名老師展開殷勤追求，願意免費在放學時間陪女兒從4點到晚上9點後進行「特別補習」，便陷了下去。但補習內容竟是到陰暗公園牽手、親親抱抱、摸胸、接吻、私密處游移觸摸等，食髓知味的老師甚至還要求延長時間到10點。

家長指出，女兒抗拒老師舉動，反問老師「不是要等兩年，等我18歲嗎」，老師竟還回應「這種事極其正常」，老師表示，自己在XX女中實習兩年，帶他的學長也跟學生交往，後來也幸福結婚，強調自己是真心的，要女兒放心。

家長得知後赴學校理論，不料，級任老師早就知情2人「過於親密」，卻沒有告知家長，校長亦是極力撇清責任，表示「這是老師的個人行為」、「與校方紀律無關」，試圖大事化小、小事化無，讓他氣憤不已。

家長稱目前已掌握、照片及對方哄騙女兒的對話紀錄，內容包括「我雖然知道要等兩年（你18歲）但是你好香，我隨時都好想趴到你身上」等等字眼，經他初步調查，目標也不只女兒一人，希望藉由曝光此案件讓教育界、媒體、政府官員出面協助，讓教育部重視狼師事件。

家長同時附上在警局製作筆錄時的翻拍畫面，透過照片可發現，該名教師左眼角撕裂傷、面部紅腫。警方指出，家長提告老師「利用權勢性交或猥褻罪」，由於該起案件發生地都在台北市，受理後已轉台北婦幼隊處理，至於老師挨揍則未提告。

這起案件曝光後，網友紛紛留言「現在連學校都不安全了」、「很不應該！一定要嚴懲！竟然把學校當成他的後花園，將狼爪伸到身心未成熟的少女身上，忝為人師！」、「推起來，讓這貼文熱起來，不要再有房思琪們」、「不能讓狼老師繼續當老師！」、「太噁心了」。