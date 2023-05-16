教官言語性騷　女學生崩潰投訴8次竟沒用！台中教育局回應了

▲台中某公立高中再爆主任教官疑似性騷擾女學生，女學生向市府投訴8次無下文，崩潰向人本求助。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市某高中日前才傳出有學生遭到主任教官霸凌、栽贓偷竊，承受不了壓力輕生，主任教官事後遭調離現職，現在該名主任教官又被女學生控訴性騷擾學生，不僅摸肩女學生，還開口說「教官『下麵』給你吃啊、晚上都去哪裡亂搞？有沒有跟男生親過嘴、發生過關係？你身上怎麼這麼香？」，女學生崩潰向包括校長在內5位師長投訴，甚至向市府陳情達8次都無效，今天出面召開記者會揭發校方惡行。對此教育局回應，主任教官因輕生案已調離現職，去年收到2件內容相同的投訴案，並非女學生說的8次。

教育局表示，去年7月25日教育局長信箱接獲陳情案1件、7月26接獲教育部國教署來函陳情案1件，均為同一案情，並無陳情8次的情形。

▲女學生今天站出來揭發色教官惡行，但教育局透露，目前該名教官已經因日前學生輕生案調離現職。（圖／記者許權毅攝）



教育局強調，當時接獲的陳情內容僅提到學校學務人員常騷擾女學生，未提到受騷擾的人、事等資訊，教育局在7月29日以公文函請學校積極調查，學校8月8日回報教育局查處情形，指出由於女學生內容所述涉霸凌、騷擾等字眼，且提及女學生導師及科任老師等重要關係人，因事關重大，建議女學生或由家長等向學校學務處提供有關事證。

教育局提到，去年8月9日回覆女學生學校查處結果，同時提醒女學生向學校申請調查並提供有關事證，以讓學校依規審理，但女學生並未向學校申請調查；截至今年3月媒體報導女學生出面自述是她受學務人員性騷擾。

女學生今年向媒體投訴，教育局表示，依據報導在今年3月25日發函督促學校積極調查，學校於3月31日召開性平會，決議受理並組成調查小組，4月12日訪談被害人、4月20日及27日訪談相關人、5月4日為釐清案情，再次訪談被害人，但被害人不克出席，預計5月底訪談。