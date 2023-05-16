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「朱立倫負最後成敗責任」　挺郭議長撂話：相信郭台銘會被徵召

▲▼傳出國民黨確定由新北市長侯友宜代表國民黨參選2024總統，幾名力挺郭台銘民代前往郭台銘住處與郭密會，會後由彰化縣議長謝典林出面發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲傳出國民黨確定由新北市長侯友宜代表國民黨參選2024總統，幾名力挺郭台銘民代前往郭台銘住處，會後由彰化縣議長謝典林出面發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨晚夜會鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜之後，邀侯出席明（17）日中常會，被外界認為總統徵召人選應該就是侯。在此情況下，多場挺郭行動逐一取消。不過，中午時挺郭派要角們仍紛紛趕入郭台銘位於信義區的家中密談。出席會議的彰化縣議長謝典林會後並未多做說明，但對於整合，他直言「明天宣布後，黨中央要負最大責任」，地方能配合盡量配合。

朱立倫昨晚先後密會郭台銘和侯友宜，雖藍營高層三緘其口，不過似乎在密會後情勢有所轉變。中午時挺郭派的陳玉珍、彰化縣議長謝典霖、屏東縣議長周典論、新竹市議長許修睿緊急趕赴郭台銘位於信義區的豪宅，據陳玉珍早上說法是要「廣泛討論」，約莫2時許，謝典林出面受訪，表示他們和郭討論兩岸問題，誰可以在中、美、日高層之間周旋和見面，讓台灣可以在繁榮和平、清廉政府下執政。

對於外界傳出確定徵召侯友宜，謝典林說自己還是挺郭台銘，對於徵召機制是否公開透明，謝則表示，國民黨的機制就是徵召，若採「輸贏來做一個最後的結論，其實朱主席要負最後的成敗責任」，並透露剛剛與會的成員多達30人。

▲▼傳出國民黨確定由新北市長侯友宜代表國民黨參選2024總統，幾名力挺郭台銘民代前往郭台銘住處與郭密會，會後由彰化縣議長謝典林出面發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲傳出國民黨確定由新北市長侯友宜代表國民黨參選2024總統，幾名力挺郭台銘民代前往郭位於松勇路的住處與郭密會。（圖／記者湯興漢攝）

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