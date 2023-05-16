憂拖累立委選舉　多數藍縣市長、立委認同總統人選「不宜劍走偏鋒」

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男、鄭佩玟／台北報導

國民黨預計明（17日）宣布2024總統參選人，據本報記者掌握，黨主席朱立倫昨先後跟鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜會晤，朱更邀侯出席明中常會。據悉，國民黨中央徵詢黨籍縣市長、立委等意見後，發現多數人考量立委選舉採單一選區制，需要具有「中道、理性、穩健、務實」特質的總統候選人，不宜劍走偏鋒，如此方能協助拓展中間選票。

國民黨分3階段處理2024總統參選人提名作業，第一階段是黨內的整合、第二個階段是泛藍陣營的整合，第三個階段則是包括民眾黨等非綠陣營的整合。黨秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄上周致電徵詢黨籍現任立委對於總統人選的意向，而朱立倫則是一一與黨籍縣市長通話。

據本報記者掌握，朱立倫跟黃健庭徵詢時，不只詢問心中屬意誰，也從年底選戰角度，詢問選區內的民情輿論，認為郭台銘還是侯友宜有助於拉抬年底選情；而多數縣市首長、立委、立委參選人都考量到，立委選舉是採單一選區制，需要具有「中道、理性、穩健、務實」特質的總統候選人，不宜劍走偏鋒，如此方能協助拓展中間選票。

不僅如此，幾乎全部國民黨籍縣市首長都認為，侯友宜若擔任總統候選人對年底選情較有利，而現任藍委及即將面對年底選戰的立委參選人，也得到類似結論，並認同侯友宜是「最強母雞」。