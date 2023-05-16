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大陸 大陸焦點 特派現場

鍾南山：大陸約有12億人感染過新冠　目前保護力已減弱

▲▼ 鍾南山。（圖／翻攝自中新社）

▲鍾南山。（圖／翻攝自中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「五一」長假期間部分地區新冠疫情再起。大陸工程院院士鍾南山15日（周三）表示，根據測定，全國大概有85%的人感染過新冠病毒，約有11億至12億人。他強調，下一步應對新冠病毒，需要持續研發新疫苗和及時給予藥物治療。

據《南方+》報導，鍾南山稱，目前在廣州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根據目前廣州市發熱門診的數據，在接受檢測的發熱病人裡，有20%-25%是新冠病毒感染者。

他表示，無論有症狀還是沒有症狀，如果體內新冠病毒對應的抗體增高，就說明人體曾被感染過。從這個角度看，根據測定，全國大概有85%的人感染過新冠病毒，約有11億至12億人。

大陸前一波新冠病毒大規模感染是在去年底，鍾南山稱，根據相關實驗室研究和新加坡等地的真實世界研究，新冠病毒感染後產生的抗體能在4-6個月的時間內起到保護人體的作用，但如果面對變異株XBB，保護力可能會減弱，「從去年12月算起，實際看現在已經是到了這個時間了。」

他認為，下一步應對新冠病毒感染，一方面還需要研發能覆蓋XBB變異毒株的疫苗，包括mRNA疫苗和重組蛋白疫苗，這些疫苗主要是要針對一些特殊人群，比如免疫低下或有其他嚴重基礎病的老年人；另一方面，一旦感染了新冠，應給予及時藥物治療，能大大降低死亡率。

據《中新網》報導，5月13日，大陸首款mRNA新冠疫苗在河北省會石家莊桃園社區衛生服務中心預防接種門診接種全國首針。報導稱，隨後，該疫苗將在大陸陸續開始免費接種。

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