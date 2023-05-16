　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

武漢頭號黑道大哥遭逮　從市級勞動模範變成暴力強拆幕後黑手

▲「黑老大」黃大發被指是武漢城中村暴力強拆事件的幕後黑手。（圖／翻攝紅星新聞）

▲「黑老大」黃大發被指是武漢城中村暴力強拆事件的幕後黑手。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖北省黃岡市公安局6日對外公開徵集黃大發等17人涉黑惡違法犯罪線索的通告，在武漢乃至整個湖北引起輿論熱議。這名黑社會老大黃大發曾是武漢的風雲人物，從帶領農村脫貧致富，受到村民敬仰，也是房地產大亨，更有著不為人知的一面，那就是武漢城中村暴力強拆事件的幕後黑手。

▲「黑老大」黃大發被指是武漢城中村暴力強拆事件的幕後黑手。（圖／翻攝紅星新聞）

《上觀新聞》報導，關於黃大發的各種描述與評價，縱橫交織，這個曾經在武漢叱吒風雲的人物，擁有多副面孔。在村民眼中，他是位成績不錯、做事認真的村書記；在普通市民眼中，他是在城中村改造中暴力強拆、他接的工程別人不敢接的「黑老大」。

黃大發1961年生，現年62歲，發跡於武漢市洪山區井崗社區（原井崗山村現歸屬於該社區），該社區也是由「城中村」改制，由江宏新村、張黃新村、長虹橋、蝦湖院、沈家灣、虹橋花園等6個小區構成，含自建房458棟，還建房7棟14單元，上萬人口居住於此，密度大、結構複雜。

▲黃大發。（圖／翻攝上觀新聞）

井崗社區一名張姓婦人透露，黃大發當上村支書以後，對村裡的房子進行統一規劃、徵遷，給每家每戶重新安置土地蓋樓房，井崗山村的面貌在短短幾年間煥然一新，「當年的黃大發給人的印象是出名卻很低調，「即便有錢以後，黃大發的父親仍然在村子里賣菜、餵豬。」

▲「黑老大」黃大發被指是武漢城中村暴力強拆事件的幕後黑手。（圖／翻攝紅星新聞）

就在2016年2月5日上午，武漢市洪山區板橋村進行城中村拆遷改造時，發生震驚社會的暴力強拆事件。參與強拆的暴徒高達200多人，人人手持砍刀、魚叉、鋼管，甚至還有部分人手握槍械。整起事件的幕後黑手，全都指向與黃大發有關，甚至在民間流傳著，只要是參與拆遷的暴力份子，「都是跟著黃大發混的。」

直至2023年5月6日，湖北公安廳發出公告稱，抓獲黃大發等17人的犯罪集團，並向外界公開徵集這個犯罪團體的「罪證」，這才讓外界重新檢視這名擁有多副面孔的「黑老大」黃大發。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
教官「下麵給妳吃」女學生投訴8次竟沒用　教育局回應了
LIVE／徵召倒數！　挺郭記者會喊卡內幕
快訊／郭台銘授意？　宣明智突取消夜宴常委
6師逼死高中生！教官性騷女學生　她反抗竟被記3大過
快訊／戴維斯遭逮捕　PLG：調查完成前正常出賽
挺郭記者會　郭台銘臨時喊卡
快訊／台61線嚴重事故！　全線封閉
快訊／三重警抓錯狠打路人　監察院糾正三重分局
快訊／房貸補貼3萬將開放申請！　最快7月直接入帳
政院出手！　好市多「擴大補償」
朱立倫頭大？7家民調一次看！　侯友宜、郭台銘互有領先
東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！　冠軍是他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

生4胞胎！軟爛尪攤手「養不起」落跑　她下跪哭求父賣房付醫藥費

22歲少婦分娩！產房外4男搶當「孩子爸爸」...真相曝光網全鼻酸

鍾南山：大陸約有12億人感染過新冠　目前保護力已減弱

挖呀挖原為2人組！閨蜜顏值「勝過黃老師」2年前已爆紅　身分起底

武漢頭號黑道大哥遭逮　從市級勞動模範變成暴力強拆幕後黑手

婚禮上婆婆宣讀「4家規」！新娘一聽霸氣回應...賓客全讚爆

遭轟侮辱解放軍！陸脫口秀演員被「無限期停演」　涉事公司道歉

「挖呀挖老師」爆紅遭醜化　本人高EQ回應了

夫趴引擎蓋不讓走　狠妻直撞前車全程曝！他當場斷腿

女子遭「墓園廣告」轟炸9個月　崩潰求助醫生

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

生4胞胎！軟爛尪攤手「養不起」落跑　她下跪哭求父賣房付醫藥費

22歲少婦分娩！產房外4男搶當「孩子爸爸」...真相曝光網全鼻酸

鍾南山：大陸約有12億人感染過新冠　目前保護力已減弱

挖呀挖原為2人組！閨蜜顏值「勝過黃老師」2年前已爆紅　身分起底

武漢頭號黑道大哥遭逮　從市級勞動模範變成暴力強拆幕後黑手

婚禮上婆婆宣讀「4家規」！新娘一聽霸氣回應...賓客全讚爆

遭轟侮辱解放軍！陸脫口秀演員被「無限期停演」　涉事公司道歉

「挖呀挖老師」爆紅遭醜化　本人高EQ回應了

夫趴引擎蓋不讓走　狠妻直撞前車全程曝！他當場斷腿

女子遭「墓園廣告」轟炸9個月　崩潰求助醫生

21歲新娘婚禮當天「遭勒死棄屍」！　新郎認了殺人：根本不想娶她

薩爾達新作用優惠券便宜買在家坐等到貨　網購平均每天賣破百套

侯、郭單挑賴清德贏面小？　蔡正元曝致勝關鍵：沒做就等著輸

爭取國民黨不分區立委　謝龍介：與庶民溝通順暢可作橋樑輔選

快訊／國1北上「小車碰撞賓利」！車頭全爛　網嚇喊：割腎都不夠

Ella一句「組團22年還沒這麼女過」引陸網出征！　悄改貼文登熱搜

廢棄虱目魚麟也是工藝材料　RE：FISH工作坊結合歐日台團隊激盪創意

生4胞胎！軟爛尪攤手「養不起」落跑　她下跪哭求父賣房付醫藥費

說・流行／FENDI by Marc Jacobs聯名看點！滿足Logo控、蝴蝶結法棍包必收

駕駛轉彎「後面冒出行人」　慘罰3600元！全場抓1點：你錯了

大陸熱門新聞

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

挖呀挖老師神曲再＋1！2天破30萬按讚

「挖呀挖老師」爆紅遭醜化　本人高EQ回應了

她撿「神秘球」忘車上　1周後生出上百隻

網紅武僧遭黑衣人偷襲　轟少林寺不講武德

疑因孩子被長期欺負！　英文老師上門殺光霸凌者全家

夫趴引擎蓋不讓走　狠妻直撞前車全程曝

女子遭墓園廣告轟炸　崩潰求助醫生

陸第一季汽車出口超越日本成全球冠軍 電動車成擴大銷量關鍵

婚禮上婆婆宣讀「4家規」！新娘霸氣回應賓客讚爆

挖呀挖原為2人組！閨蜜顏值勝過黃老師

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

遭轟侮辱解放軍！陸脫口秀演員被「無限期停演」

更多熱門

相關新聞

男童住酒店誤食用過保險套！母憂染愛滋嚇哭

男童住酒店誤食用過保險套！母憂染愛滋嚇哭

大陸一名孟姓母親近日控訴，五一連假全家從山西到武漢旅遊，誰能想到，在入住酒店的當晚意外發生了，幼子在房間內疑似撿到一個已用過的、來歷不明的保險套塞進嘴裡吃了起來。她氣憤控訴，由於孩子的嘴巴在前一天做過手術，有創傷面，擔心會導致孩子感染愛滋病。

三總醫遭毆打　士檢嚴辦到底

三總醫遭毆打　士檢嚴辦到底

明仁會成員砸店恐嚇　行車糾紛先亮刀

明仁會成員砸店恐嚇　行車糾紛先亮刀

敢拚敢打！失意拳手淪討債打手

敢拚敢打！失意拳手淪討債打手

「小流氓→黑道老大」柴柴傲嬌眼沒變過

「小流氓→黑道老大」柴柴傲嬌眼沒變過

關鍵字：

黑社會大哥老大武漢黨委書記脫貧暴力強拆

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

全台連下3天！　雨最大時間曝

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

不是手搖飲！他每天「吃1類食物」得糖尿病

比基尼妹被拍照不舒服！記車牌報警抓攝影師

醫師遇蹭飯女被嗆沒錢　喊報警反制讓眾人痛快

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

後座載玉蘭花婆婆　正臉融化粉絲

「朱立倫密會郭台銘」底牌曝光　徵召3基礎他全領先

回憶殺！郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」

女歌手留遺書輕生身亡　官方沉默2天證實

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面