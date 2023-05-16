武漢頭號黑道大哥遭逮　從市級勞動模範變成暴力強拆幕後黑手

▲「黑老大」黃大發被指是武漢城中村暴力強拆事件的幕後黑手。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖北省黃岡市公安局6日對外公開徵集黃大發等17人涉黑惡違法犯罪線索的通告，在武漢乃至整個湖北引起輿論熱議。這名黑社會老大黃大發曾是武漢的風雲人物，從帶領農村脫貧致富，受到村民敬仰，也是房地產大亨，更有著不為人知的一面，那就是武漢城中村暴力強拆事件的幕後黑手。

《上觀新聞》報導，關於黃大發的各種描述與評價，縱橫交織，這個曾經在武漢叱吒風雲的人物，擁有多副面孔。在村民眼中，他是位成績不錯、做事認真的村書記；在普通市民眼中，他是在城中村改造中暴力強拆、他接的工程別人不敢接的「黑老大」。

黃大發1961年生，現年62歲，發跡於武漢市洪山區井崗社區（原井崗山村現歸屬於該社區），該社區也是由「城中村」改制，由江宏新村、張黃新村、長虹橋、蝦湖院、沈家灣、虹橋花園等6個小區構成，含自建房458棟，還建房7棟14單元，上萬人口居住於此，密度大、結構複雜。

井崗社區一名張姓婦人透露，黃大發當上村支書以後，對村裡的房子進行統一規劃、徵遷，給每家每戶重新安置土地蓋樓房，井崗山村的面貌在短短幾年間煥然一新，「當年的黃大發給人的印象是出名卻很低調，「即便有錢以後，黃大發的父親仍然在村子里賣菜、餵豬。」

就在2016年2月5日上午，武漢市洪山區板橋村進行城中村拆遷改造時，發生震驚社會的暴力強拆事件。參與強拆的暴徒高達200多人，人人手持砍刀、魚叉、鋼管，甚至還有部分人手握槍械。整起事件的幕後黑手，全都指向與黃大發有關，甚至在民間流傳著，只要是參與拆遷的暴力份子，「都是跟著黃大發混的。」

直至2023年5月6日，湖北公安廳發出公告稱，抓獲黃大發等17人的犯罪集團，並向外界公開徵集這個犯罪團體的「罪證」，這才讓外界重新檢視這名擁有多副面孔的「黑老大」黃大發。