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社會 社會焦點 保障人權

三總醫遭毆打！莽男揮拳嗆「違反醫療法又怎樣」　士檢硬起來嚴辦

記者黃宥寧／台北報導

醫療暴力零容忍！內湖三軍總醫院神經外科主治醫師顏尚易，因評估病患狀況，認定不符合開立巴氏量表，竟慘遭病患張姓家屬在院內飆罵狂毆。顏姓醫師報警提告，張男被依傷害、醫療法移送士林地檢署，複訊後2萬元交保。檢方強調，已交由重大刑案專組主任指揮偵辦，以具體行動捍衛醫護人員安全。

內湖三軍總醫院神經外科主治醫師顏尚易（46歲）透過臉書PO影片反映，8日看診時一名病患家屬張男（52歲）因要求開立巴氏量表未果，竟怒氣沖沖拉扯他的衣領，連揮5拳攻擊，導致他被打中3拳。當時有多名醫護人員在場，卻仍阻擋不了張男暴力行為。

內湖警員獲報到場後，認張男於院區內病房施暴惡行明確，依現行犯將他逮捕帶回，訊後依觸犯傷害、醫療法罪嫌移送士林地檢署偵辦。

院方透露，顏醫師是神經科主治醫師外，也擁有律師資格，但他無法容忍張嫌僅為幫家人爭取開設巴氏量表未果，就對醫護人員橫加暴力手段，因此堅持提告傷害，無和解意願。檢方複訊後，張男以2萬元交保。

▲▼ 。（圖／翻攝臉書）

▲張男因拿不到巴氏量表，竟在院內怒毆顏姓醫師。（圖／翻攝臉書）

對此，士林地檢署表示，接獲該案通報後，立刻啟動醫療暴力防制聯繫窗口機制，除由內湖警分局迅即到場逮捕施暴張姓民眾並依法移送偵辦外，經顏迺偉檢察長指分全案由重大刑案專組王碩志主任檢察官指揮偵辦外，也速查嚴辦，以具體行動維護辛苦付出的醫事人員人身安全與捍衛醫護同仁們尊嚴。

士林地檢署強調，對於轄區內醫療機構、人員的安全維護，已建置醫療暴力防制聯繫窗口，除即時受理醫療暴力事件通報，並由警方在最短時間內排除醫療暴力外，將持續與相關醫療機構合作，加強因處及防範醫療暴力事件，對於所有辛勞奉獻的醫事、護理人員，地檢署也深表敬意，凡任何加諸在其等身上的醫療暴力犯罪，任何人都無法忍受，檢方也絕對依法嚴懲施暴者，定將儘速查明所涉刑責，依法嚴懲，絕不姑息，傾全力維護醫療環境與醫護人員執業安全。

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