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獨／起底渣男分局長！基層出身升官創紀錄　下半身失守慘入冷宮

▲▼新竹縣警局竹東分局長郭耀男爆婚外情醜聞。（圖／翻攝新竹縣政府警察局官網）

▲新竹縣警局竹東分局長郭耀男爆婚外情醜聞秒被記過拔官。（圖／翻攝新竹縣政府警察局官網）

記者張君豪／台北報導

已婚新竹縣竹東分局長郭耀男因偷吃還射後不理被踼爆，今天秒遭記過拔官！知情人士指出，郭耀男不僅學識和能力都受到長官賞識，其升官之路也創下警界罕見紀錄，未料這顆閃耀的明日之星，卻因管不住下半身而自毀前程，更一手毀了自己家庭，愧對妻子和長官。

郭耀男是警察專科學校行政警察系14期畢業，畢業後從基層警員做起，期間經由自己的努力考上警大刑事系71期，走上警官之路，之後多在台北市任職，歷任文山二、萬華、中山等分局的派出所所長，並且很快就升上2線3星督察員， 同時也受到某位高層長官的賞識而成為身邊秘書，短時間內即獲保薦直接派任甲區信義警分局擔任督察組長，接著再考取警正班、分局長班後，2022年分發新竹縣橫山分局擔任2線4星分局長職務，今年2月再調任竹東分局。

但期間最諷刺的是，2023年1月，台南市警局秘書室主任莊武能疑因婚外情關係，涉入新竹縣某議員恐嚇取財案件，當時就是栽在新竹縣橫山警方手上，而時任橫山分局長的郭耀男，還大動作出面說明莊武能涉案情節，只是讓人意想不到，原來自己暗地也是搞婚外情偷吃，還因射後不理險釀出人命遭到踼爆。

根據《鏡周刊》報導：郭耀男憑藉其優異口才詐病「自己快死了」，結交一名商場女強人劈腿偷吃，連五星級飯店的開房間費用都是女方支付，結果卻射後不理，在女方揚言墮胎時還回復「那我叫我老婆陪你去」，堪稱警界劈腿偷吃的渣男代表！

▲▼新竹縣警局竹東分局長郭耀男爆婚外情醜聞。（圖／翻攝臉書）
▲新竹縣警局竹東分局長郭耀男爆婚外情醜聞。（圖／翻攝臉書）

知情人士透露，郭耀男擔任北市外勤主管時間並不算早，但因「政治正確」，回任台北市警局督察期間，曾擔任某位高層長官的秘書兼股長，因此深獲這位高層信任而獲保薦升官。

另外，郭也是少數獲此殊榮，創下北市警少見的2線3星內勤股長外派，首任職務就是北市繁重地區信義分局的督察組長，後來在警界內稱「小聯盟」的縣市（六都之外）分局長面試排序時，郭耀男也創下以全國縣市分局長考試、第一名高分分發到新竹縣橫山分局服務的紀錄。

警方知情者指出，郭員頭腦清楚反應明快，任警職不論對上、對下和對外的關係都十分良好，短短不到5年時間從外勤基層所長快速爬升到縣市分局長，工作能力毋庸置疑，未料卻因管不住自己下半身，一夕之間自毀前程與家庭，慘遭記過拔官打入冷宮，而依警界慣例，郭耀男想要再翻身的機會恐怕已微乎其微。

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