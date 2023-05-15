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渣男分局長射後不理還超摳　「香奈兒經典款腕錶」曝女方身價

▲被已婚分局長射後不理，熟女手上精品錶遭爆「香奈兒經典款」曾一顆難求。（合成圖／來源：鏡周刊）

▲被已婚分局長射後不理，女方手上精品錶是「香奈兒經典款」，曾一只難求。（合成圖／照片來源：鏡週刊）

記者游瓊華、張君豪、黃宥寧／連線報導

已婚的新竹縣警局竹東分局長郭耀男遭爆有不正當男女關係，郭怕東窗事發，為保住官職竟直接封鎖女方。女方友人看不下去出面爆料，也曝光多張郭耀男與女方親密合照。兩人在照片中愛的甜蜜，當中還有女方戴著香奈兒經典款精品錶J12，當年發行曾一只難求，最多要價30萬元。

名錶達人Wayne表示，從照片上判斷，女方所帶的錶款為香奈兒J12陶瓷腕錶，是香奈兒的經典錶款，堪稱是許多女人心中的夢幻逸品，單顆價格約20萬到30萬之間。但男方手上的腕錶價格難以判斷，初判大概數千元起跳，最高不超過2萬元。據悉，J12的代言人個個都是大咖，包括《鬼神》女主角金高銀、超級名模劉雯以及好萊塢女星綺拉奈特莉。

或許知道很多感情中的女人越是深愛男人，越不敢花男人的錢，也心疼男人，處處替男人省錢。根據週刊報導，郭男與女方多次進出五星飯店，萬元房費都由女方買單，反觀郭男把宿舍當砲房，以勤務為由，將女方帶回宿舍。

針對郭耀男曾在春節期間將小三帶回宿舍共度春宵的爆料，新竹縣警局督察長金秋華指出，郭耀男因發生男女不正常感情交往，經警察局調查屬實，將他記過2次，並改調非主管職務，郭耀男也坦承，「確實曾經在分局宿舍過夜過一次」。

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