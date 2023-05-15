分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

▲B小姐因郭耀男向其宣稱得了重病，心生同情進而與其交往。



圖文／鏡週刊

直到去年9月，郭耀男再度以慶生名義邀Ｂ小姐聚會，Ｂ小姐認為現場人多，應該不會有問題，便答應與會，席間郭滴酒不沾，引起Ｂ小姐好奇，詢問郭不喝酒的原因，郭回說：「我生了重病，血小板數值只剩3千，隨時都有可能離開人世，所以不能喝酒。」

因為自己的父親才剛生了重病，聽到這個「驚人消息」後，Ｂ小姐對郭耀男起了憐憫之心，開始會買些補品送郭，互動過程中，郭向Ｂ小姐表示，他跟妻子並沒有感情基礎，也沒有戀愛的感覺，當年是因為老人家急著抱孫子，才會跟妻子相親結婚，婚後生活相當平淡，如今遇到「心中天菜」，對Ｂ小姐十分迷戀，也已經瘋狂愛上她。

▼郭耀男在警界仕途相當順遂，今年2月再從橫山分局調任到竹東分局（圖）。



Ａ先生不屑地說：「我朋友當時昏了頭，才會輕信這種渣男的標準台詞，忽視郭耀男的已婚身分、答應跟他交往。期間，郭只要一休假，就會騙妻子說勤務繁重無法返家，實際上都待在Ｂ小姐台北的家中，或是一同出遊。」

▼爆料人指控郭耀男將外遇對象帶至官舍過夜，並提供對話截圖為證。



「更離譜的是，二人共度聖誕節、情人節等重要日子時，會一起到五星級飯店住幾晚，一晚一萬多元的費用也都是B小姐買單，郭耀男一毛都沒付。」Ａ先生說，今年農曆年間，郭在橫山分局擔任分局長時，還告訴B小姐因春節勤務繁重，無法休假，要她到新竹陪自己過夜，甚至還大剌剌把她帶進宿舍共度春宵，非常誇張。

▼郭耀男不僅會與B小姐相約在飯店過夜，還會傳露骨對話調情。



本刊檢視A先生提供的對話截圖，發現郭耀男今年1月23日、農曆大年初二早上10點多，傳訊給Ｂ小姐：「想訂溫泉木屋都客滿了…只好委屈老婆跟我在宿舍抱抱。」證實郭帶外遇對象進入分局官舍一事，此外，二人的親密對話還有「寶貝乖乖，讓我越來越癡迷、越來越色…不知不覺也縱慾過度」等露骨話語，與郭之前受訪時正義凜然的形象大相逕庭。

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