分局長抓包同事出軌！自己也外遇　縣警局回應了

▲郭耀男在警界仕途相當順遂，今年2月再從橫山分局調任到竹東分局（圖）。



圖文／鏡週刊

本刊調查，現任新竹縣警局竹東分局長的郭耀男，畢業於警察專科學校行政警察科十四期，成為基層員警後，又考上警察大學刑事警察系第七十一期，成為警官，之後大多在台北市任職，歷任萬華、中山分局偵查隊員，後來當上派出所長、督察員，最後在信義分局擔任督察組長時，被派任分局長職務，並於去年中至新竹縣警局橫山分局就職，今年2月再調任至竹東分局。

諷刺的是，今年1月，台南市警局三線一星的祕書室主任莊武能，疑似與一名女子有不當關係，涉入恐嚇取財案，最後就是在新竹橫山地區遭警方連開九槍圍捕，案發時擔任橫山分局長的正是也有婚外情的郭耀男，當時郭還大動作召開記者會說明案情，只是沒人知道他私底下竟也不顧已婚身分，與莊一樣和女性有不正當的交往行為。

▼郭耀男被控去年初任分局長時，利用邀約宴席的機會追求外遇對象B小姐。



A先生告訴本刊：「我朋友Ｂ小姐跟已婚人士交往就是有錯，若事件曝光，郭耀男的妻子要提告，她也只能承擔，但是郭身為高階警官，面對Ｂ小姐企圖輕生一事，竟然只考慮保住官位，完全不管她的身心狀況，很明顯只是把她當成洩慾的對象，如此罔顧人命，憑什麼繼續擔任分局長！我之所以踢爆此事，就是要給郭一個教訓，也希望警方能依規定懲處，不要護短。」

▼警官莊武能（圖）年初在新竹鬧出不倫醜聞，當時經手處理的正是也在搞外遇的郭耀男。



關於竹東分局長郭耀男遭控外遇還將不倫對象帶至官舍過夜一事，新竹縣警局回應表示，經內部調查後，郭分局長坦承與女子有不正當交往關係並深感懊悔，已報請警政署予以記過處分且調任非主管職務，相關主官管也會就督導不周之責進行檢討並自請處分，後續懲處作為皆依規定辦理。

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