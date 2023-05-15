「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

▲郭耀男被控去年初任分局長時，利用邀約宴席的機會追求外遇對象B小姐。



圖文／鏡週刊

上個月2日凌晨12點多，台北市警消獲報，八德路某社區14樓頂樓，有一名年約40歲的女子疑似情緒不穩，企圖跳樓輕生，轄區警方趕抵現場，只見女子站在頂樓牆上，拿著手機不斷與通話對象爭執，消防隊雖然出動雲梯車，卻無法靠近女子所在的位置，眼見她情緒越來越激動，情況相當危急。

就在千鈞一髮之際，一名員警趁女子分心瞬間，一個箭步將她拉進牆內，驚險救回一條人命。女子隨後被送往國泰醫院，但直到出院為止，對於自己為何輕生？電話那頭的人到底是誰？都三緘其口。對此，女子的好友Ａ先生實在看不下去，決定出面向本刊踢爆，原來，這名女子Ｂ小姐是新竹縣警局竹東分局長郭耀男的外遇對象，郭為了保住官位，與她切割，才引發這場鬧劇。

▼B小姐遭郭耀男始亂終棄險些輕生後，至今仍得到精神科就診求助。



秀出Ｂ小姐與郭耀男的對話截圖及親密合照，Ａ先生氣憤地說，交往期間，郭每天寫一堆文青訊息，說自己有多愛Ｂ小姐，沒想到爭吵後卻立刻封鎖，就連Ｂ小姐問郭，二人發生關係時，都沒有安全措施，萬一懷孕怎麼辦？郭竟然回說：「我再叫我太太陪你去拿小孩！」Ａ先生痛批：「這是我有生以來聽過最渣的答案，郭太誇張了，所以才決定把他的惡行惡狀公諸於世。」

Ａ先生告訴本刊，Ｂ小姐從事業務工作，常出席各種聚會場合，與郭耀男雖然早已認識，並且加LINE，但都沒什麼互動，直到去年六月底，郭主動聯絡她，表示自己升官當上分局長，想邀朋友一同慶賀，基於禮貌，Ｂ小姐欣然赴約。

▼B小姐因郭耀男向其宣稱得了重病，心生同情進而與其交往。



宴席間，郭耀男對Ｂ小姐頻頻示好，隔天起更不斷透過電話對她獻殷勤，雖然Ｂ小姐覺得郭條件不錯，但礙於他的已婚身分，始終保持迴避的態度。同年7月，Ｂ小姐的父親生重病，郭得知後打了幾通電話幫忙介紹醫生，Ｂ小姐事後雖有向郭表達謝意，但仍不願私下與郭見面，以避免瓜田李下，二人始終保持一定的距離。

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