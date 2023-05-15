已婚警分局長「狂追天菜」　狠甩外遇女友險害命

▲竹東分局長郭耀男遭爆已婚卻大搞不倫，事後為保官位還險釀出人命。



圖文／鏡週刊

警界又爆不倫醜聞！本刊最近接獲投訴，指新竹縣警局竹東分局長郭耀男不顧已婚身分，瘋狂追求一名輕熟女，還宣稱得了重病，將不久人世，藉此博取同情，進而交往。更扯的是，二人數次入住一晚1萬多元的五星級飯店，都由女方付錢；今年春節留守期間，郭還邀女方到官舍過夜。上個月，二人因故爭吵，郭怕東窗事發，為保官位封鎖對方，氣得女子企圖輕生，險釀人命。

上個月2日凌晨12點多，台北市警消獲報，八德路某社區14樓頂樓，有一名年約40歲的女子疑似情緒不穩，企圖跳樓輕生，千鈞一髮之際，一名員警趁女子分心瞬間，一個箭步將她拉進牆內，女子隨後被送往國泰醫院，女子好友Ａ先生看不下去，決定出面向本刊踢爆，原來，這名女子Ｂ小姐是新竹縣警局竹東分局長郭耀男的外遇對象。

▼郭耀男被控去年初任分局長時，利用邀約宴席的機會追求外遇對象B小姐。



Ａ先生告訴本刊，Ｂ小姐與郭耀男雖然早已認識，但都沒什麼互動，直到去年六月底，郭主動聯絡她，表示自己升官當上分局長，想邀朋友一同慶賀，宴席間，郭耀男對Ｂ小姐頻頻示好，隔天起更不斷透過電話對她獻殷勤，Ｂ小姐礙於他的已婚身分，始終保持迴避的態度。

▼B小姐遭郭耀男始亂終棄險些輕生後，至今仍得到精神科就診求助。



直到去年九月，郭耀男再度以慶生名義邀Ｂ小姐聚會，席間郭滴酒不沾，引起Ｂ小姐好奇，詢問郭不喝酒的原因，郭回說：「我生了重病，血小板數值只剩3千，隨時都有可能離開人世，所以不能喝酒。」

Ｂ小姐因此對郭耀男起了憐憫之心，開始會買些補品送郭，互動過程中，郭向Ｂ小姐表示，他當年是因為老人家急著抱孫子，才會跟妻子相親結婚，婚後生活相當平淡，如今遇到「心中天菜」，對Ｂ小姐十分迷戀，也已經瘋狂愛上她。

▼郭耀男在警界仕途相當順遂，今年2月再從橫山分局調任到竹東分局（圖）。



Ａ先生不屑地說：「交往期間，郭只要一休假，就會騙妻子說勤務繁重無法返家，實際上都待在Ｂ小姐台北的家中，或是一同出遊。更離譜的是，二人共度一起到五星級飯店，一晚一萬多元費用也都是B小姐買單，今年農曆年間，郭在橫山分局擔任分局長時，還告訴B小姐因春節勤務繁重，無法休假，要她到新竹陪自己過夜，甚至還大剌剌把她帶進宿舍共度春宵，非常誇張。」

A先生告訴本刊：「我朋友跟已婚人士交往就是有錯，若事件曝光，她也只能承擔，但是郭身為高階警官，面對Ｂ小姐企圖輕生一事，竟然只考慮保住官位，很明顯只是把她當成洩慾的對象，如此罔顧人命，憑什麼繼續擔任分局長！希望警方能依規定懲處，不要護短。」

新竹縣警局回應

關於竹東分局長郭耀男遭控外遇還將不倫對象帶至官舍過夜一事，新竹縣警局回應表示，經內部調查後，郭分局長坦承與女子有不正當交往關係並深感懊悔，已報請警政署予以記過處分且調任非主管職務，相關主官管也會就督導不周之責進行檢討並自請處分，後續懲處作為皆依規定辦理。

★鏡週刊關心您：再給自己一次機會 安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

【全文】為保官位封鎖小三險釀人命 竹東分局長爆不倫醜聞

【不倫分局長超渣1】「叫我太太陪妳去拿小孩」 分局長射後不理封鎖美熟女

【不倫分局長超渣2】偷吃鹹溼對話傳不停 已婚郭耀男還私帶女友官舍度春宵