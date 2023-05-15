她跑一半「孕肚掉下來」全場嚇壞　竟噴出逾1.5公斤古柯鹼

▲南卡州警方查獲藏在「假孕肚」裡面的古柯鹼。（圖／翻攝安德森郡警長辦公室，下同。）



記者吳美依／綜合外電報導

美國南卡州發生離奇案件，警方在85號州際公路（Interstate 85）隨機臨檢時，一名可疑「孕婦」趁隙開門逃逸，但在全力衝刺之際，「孕肚」竟然直接掉下來，暗藏的1500多公克古柯鹼也散落馬路上，她與同夥涉嫌走私毒品，當場人贓俱獲。

《福斯新聞》等外媒報導，安德森郡警方巡邏時，攔查男嫌米勒（Anthony Miller）和女嫌米琴（Cemeka Mitchem）的車輛，他們隨口詢問「明顯懷孕」的米琴，寶寶預產期是什麼時候，結果2人竟給出「相互矛盾的資訊」。

此時，警方立刻起了疑心，並且開始深入追問，米琴似乎也察覺到自己被懷疑了，因此趁隙開門逃跑，未料綁在身上的橡膠製假肚皮應聲脫落，反而露出馬腳。

這次逮捕發生在4月12日，但安德森郡警長辦公室本月14日才向大眾說明案情。米勒和米琴被指控，在過境南卡州時走私逾1500公克的古柯鹼，如今仍被關押在安德森郡立監獄，尚未獲得保釋。根據南卡州法律，如果罪名成立，2人可能面臨最高30年刑期與20萬美元罰款（約新台幣617萬元）。

另據《紐約郵報》報導，85號州際公路一直是毒販穿越安德森郡的熱門路線，今年已經破獲多起毒品販運案件。