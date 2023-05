12歲童邀全班參加派對「0出席」　40名陌生鄰居驚喜現身　

▲40多位陌生鄰居參加男童的生日派對。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

美國一名12歲男童邀請全班來家裡參加生日派對,結果沒有任何一人答應出席,擔心孩子傷心的媽媽就決定在臉書發文,希望可以邀請鄰居來參加。沒想到這篇貼文立刻收到100多則回覆,最後有40多人出席了派對,讓男童留下最美好的回憶。

Twelve-year-old Jamel Nichols invited all of his school friends to his birthday party but sadly none could attend. https://t.co/oCnjdaEPXP #10TV