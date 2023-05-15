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矽谷菁英被刺死「驚人內幕」曝光！搞上兇嫌妹妹　嗑藥大談婚外情

▲行動支付平台Cash App創辦人鮑伯（Bob Lee）被刺身亡，兇嫌尼瑪（Nima Momeni）是科技公司Expand IT的老闆，其妹妹卡扎兒（Khazar Momeni）疑為關鍵人物。（圖／翻攝推特）

▲鮑伯（左）與兇嫌妹妹卡扎兒（右）一起吸毒並發生婚外情，疑似因此招致殺身之禍。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

美國矽谷菁英、行動支付平台Cash App創辦人鮑伯（Bob Lee）4月在舊金山街頭被刺殺身亡。根據檢方調查，死者生前經常參加上流人士舉辦的地下派對，這些狂歡活動充斥著性愛與毒品，他與兇嫌妹妹不僅一起吸毒，還發生了婚外情，被兇嫌質問後爆發激烈爭執，隨後遇襲身亡。

《華爾街日報》報導，鮑伯的死起初被認為是隨機暴力事件，但多名友人指出，這是他在灣區上流社會放縱生活方式的後果。

▲行動支付平台Cash App創辦人鮑伯（Bob Lee）被刺身亡，兇嫌尼瑪（Nima Momeni）是科技公司Expand IT的老闆，其妹妹卡扎兒（Khazar Momeni）疑為關鍵人物。（圖／翻攝推特）

▲38歲兇嫌尼瑪也是科技業老闆。（圖／翻攝推特）

▲▼行動支付平台Cash App創辦人鮑伯（Bob Lee）遇刺案，疑似婚外情對象卡扎兒（Khazar Momeni）的丈夫狄諾（Dino Elyssania）是舊金山知名整形醫師。（圖／翻攝instagram@drdinoelyassnia）

▲卡扎兒的丈夫狄諾（Dino Elyssania）是舊金山知名整形醫師。（圖／翻攝instagram@drdinoelyassnia）

匿名友人透露，鮑伯曾任Google工程師，對於科技業工作充滿熱情，但在閒暇時間也很享受地下派對，不時吸食K他命和古柯鹼等毒品，和前妻分開之後，更與多名在派對上認識的女性發生關係，其中就包括兇嫌妹妹、當地知名整形醫師的妻子卡扎兒（Khazar Momeni）。

檢方調查指出，38歲兇嫌尼瑪（Nima Momeni）是科技公司Expand IT的老闆，與死者原本就是舊識。4月3日，他當面質問鮑伯是否與妹妹卡扎兒「一起吸毒或者發生任何不當行為」，在一陣激烈爭執後，拔刀攻擊對方。

▲▼行動支付平台Cash App創辦人鮑伯（Bob Lee）遇刺案，兇嫌尼瑪（Nima Momeni）出庭，妹妹卡扎兒（Khazar Momeni）與丈夫陪同現身法院。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼行動支付平台Cash App創辦人鮑伯（Bob Lee）遇刺案，兇嫌尼瑪（Nima Momeni）出庭，妹妹卡扎兒（Khazar Momeni）與丈夫陪同現身法院。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼瑪14日出席聽證會，卡扎兒也在丈夫陪同下現身舊金山法院。（圖／達志影像／美聯社）

鮑伯跌跌撞撞求助，最後倒地身亡，陳屍地點距卡扎兒的公寓僅16分鐘路程。根據舊金山首席法醫辦公室的驗屍報告，他死時體內含有古柯鹼和K他命，遇刺前後還收到卡扎兒傳來的問候訊息，「只是想要確認你還好嗎，因為我知道尼瑪對你非常嚴厲。謝謝你如此得體地處理這件事。愛你這個自私的混蛋。」

尼瑪4月13日被捕並面臨謀殺罪指控，若罪名成立將被判26年監禁至無期徒刑，但律師表示他不打算認罪。鮑伯的前妻克莉絲塔（Krista Lee）則否認前夫是個派對浪子，還稱從沒聽說過所謂的地下派對。

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