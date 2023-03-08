桃園YouBike 4／1起前1小時免費　年估190萬人次受惠

▲桃園YouBike 4/1起前1小時免費。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政8日於市政會議，聽取交通局「30K幸福里程政策－公共自行車10K幸福里程」專題報告後表示，4月1日起，市府將實施「前60分鐘免費補助」政策，等同於民眾可享有10公里免費的幸福里程，希望運用這樣的方式，改變市民使用公共自行車的行為模式。

而市府後續請交通局持續研擬各項配套措施，包括滾動修正既有公共自行車站點，各局處則協助盤點負責的自行車道讓觀旅局彙整，讓「公共自行車騎乘60分鐘觀光導覽地圖」能夠更加完整，創造更多桃園秘境，屆時讓所有前來桃園觀光旅遊的國人，可以暢遊更多桃園景點。

交通局副局長王旭斌表示，為讓民眾方便利用公共自行車轉乘大眾運輸，減輕每日通勤成本，並擴大觀光產業效益，市府自4月1日起，延長既有優惠時間，實施「前60分鐘免費補助」的新政策，等同於民眾可享有10公里免費的路程；另外，觀旅局也將規劃「公共自行車騎乘60分鐘觀光導覽地圖」，整合性宣傳本市觀光資源，進而提升公共自行車假日觀光使用率，擴大邊際效益。

王副局長指出，此新優惠措施上路之後，預估一年將有190萬人次受惠，增加15%的騎乘量，且因騎乘公里數將由5公里增加為10公里，可大幅減緩民眾通勤騎乘壓力、填補公車路網縫隙與擴大觀光效益。

王副局長說明，桃園自105年開始推廣公共自行車租賃服務，目前全市共有407站公共自行車租賃站，提供1萬321輛自行車，既有優惠措施為前30分鐘免費。若以去（111）年11月資料推估，使用族群多以上班族及學生通勤、通學為大宗，騎乘時間部分則是前30分鐘內使用量佔91.4%，其中0至20分鐘佔81.6%、20至30分鐘佔9.78%，平均每日周轉率僅2.9次，相較北市平均每日9至10次的周轉率，仍有明顯的成長空間。