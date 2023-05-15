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國道3號延伸有譜！　預定有3方案

▲▼賴清德,賴品妤,2023成功在金山－中華民國奉祀開台聖王聯合春季祭典。（圖／翻攝賴品妤粉絲專頁）

▲賴清德出席開台聖王聯合春季祭典。（圖／翻攝賴品妤粉絲專頁）

文／中央社

副總統賴清德14日中午出席「2023成功在金山－中華民國奉祀開台聖王聯合春季祭典」表示，國道3號延伸金萬將評估；立委賴品妤補充說明，高公局提3方案，月底將開公聽會說明。

賴副總統中午在內政部長林右昌及立委賴品妤、民進黨新北市黨部主委何博文等人陪同下，來到金山參加中華民國奉祀開台聖王聯合春季祭典，受到許多信徒及民眾的歡迎。

賴副總統致詞表示，鄭成功在300多年前大航海時代，開展了國際貿易，帶動台灣經濟發展，更用軍隊開墾台灣，讓人民糧食增加。希望成功在金山春祭大典，保庇台灣風調雨順、國泰民安，讓每一個地方都平安順利。

賴副總統說，地方要求10多年的國道3號延伸議題，在立委賴品妤向行政院質詢及要求交通部長參與公聽會、動支千萬預算進行可行性評估，現在有結果了，希望大家能繼續支持專業認真打拚的好委員。

賴品妤表示，感謝賴副總統等人的協助，國3延伸金山萬里的可行性評估已完成，交通祁高速公路局即將月底召開公聽會。賴品妤辦公室表示，國道3號可能經台62線快速道路延伸金山萬里，預定有3個不同匝道的選擇方案。

民進黨新北市議員張錦豪表示，過去要到金萬地區的交通常常就堵在大武崙地區，因此，地方期盼國道3號能延伸金萬，希望中央聽取地方意見，期待能快速定案動工。

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