最新民調：51.1％不挺民進黨2024完全執政　「過去7年令人民絕望」

▲台灣民意基金會公布即時民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統及立委選舉在即，台灣民意基金會15日上午發表「國人是否支持2024民進黨繼續完全執政」即時民調，結果發現，高達5成1不支持民進黨2024繼續完全執政，另有4成表達支持。台灣民意基金會董事長游盈隆示警，這意味著某種「想終結民進黨完全執政」的意念已悄悄地在全台蔓延開來，究竟民進黨7年完全執政是有多令人民絕望，值得各方重視。

民調結果顯示，當被詢問「民進黨希望明年『總統當選，國會過半』，繼續完全執政，請問您支不支持？」16.3%民眾表示非常支持，23.7%還算支持，21.5%不太支持，29.6%一點也不支持，7.2%沒意見，1.7%不知道、拒答，換句話說，高達5成1不支持民進黨2024繼續完全執政，另有4成表達支持。

游盈隆表示，此次民調結果傳達了一個重要且清楚的訊息：民進黨自2016年完全執政7年後，過半數選民表態拒絕民進黨明年繼續完全執政，這也意味民進黨明年「總統當選，國會過半」的美夢可能變成惡夢，且這也對當前完全執政的民進黨最直接的抗議。

進一步分析民調數字發現，從年齡層看，除了65歲及以上選民多數支持民進黨明年「總統當選，國會過半」的訴求外，64歲以下選民多數不支持，其中20至24歲4成5不支持，25至34歲4成6不支持，35至44歲5成8不支持，45至54歲6成3不支持，55至64歲5成9不支持。

從政黨支持傾向看，民進黨和台灣基進支持者一面倒支持，而國民黨、民眾黨及時代力量支持者一面倒不支持，另外中性選民多數不支持，中性選民高達4成7表達不支持，2成4支持；從各縣市民眾來看，除了台南市和高雄市多數支持民進黨明年「總統當選，國會過半」外，台北市、新北市、桃園市、台中市和其他16縣市皆呈現多數不支持的狀態。

游盈隆表示，當20至64歲選民多數不支持，中性選民近半數不支持，全國除台南市與高雄市之外，其他地區多數不支持等等現象，意味著某種「想終結民進黨完全執政」的意念已悄悄地在全台蔓延開來，究竟民進黨7年完全執政是有多令人民絕望？是在哪些施政領域或項目讓人民如此不滿，甚至心碎，是內政還是兩岸、外交、國防？或是清廉、黑金、

學倫等道德信用破產問題？才導致今天這種極端政治意見氣候的形成，值得各方重視。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間是2023年5月8至9日兩天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1076人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。