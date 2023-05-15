　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TDR立法不明金管會拒修法　律師批證交法「拿明朝劍斬清朝官！」

▲▼立法院財政委員會招開公聽會，金管會提「三不」理由拒修法，中華人權協會發聲明譴責金管會戕害人權 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲立法院財政委員會招開公聽會，人權協會發聲明譴責金管會戕害人權 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

立法院財政委員會日前針對《證交法》第4條及第165條之2的條文是否該修法舉行公聽會，投資台灣存託憑證（TDR）造成冤獄，但金管會堅持不修法，時代力量立委陳椒華更指責立委余天推動修法，是為了維護金融重犯而「量身訂做」的個案修法，律師林柏男表示「法律有疏漏、行政公告不確實，立委的職責應該要讓法律更明確才對」。

律師林柏男指出，1987年，台灣仍屬動員戡亂時期，為了避免外國有價證券走私到我國後無所管制，財政部就曾發布第900號公告，意即外國有價證券進入台灣，也要受到我國《證交法》規範，其目的就是要保障我國投資人。

而第900號公告規範的是「外國有價證券」，而TDR為「我國有價證券」，是另一種獨立存在的金融商品，已非原本的外國有價證券，重點是，發布第900號公告時，台灣還沒有TDR存在，所以TDR根本不在第900號公告核定的範圍內，並無核定TDR為我國《證交法》上有價證券。

林律師進一步指出，台灣首宗TDR「福雷電子」，是在1998年上市買賣，而第900號公告是在1987年才發布，財政部的第900號公告怎麼可能知道11年後發生的事？「難不成是用明朝的劍斬清朝的官？」

林律師怒批金管會態度強硬，還主張三不說法「不必修法、不違憲、不違反人權」，為了掩飾自己疏漏，未公告TDR為《證交法》上有價證券的缺失，僅憑動員戡亂時期的一紙錯誤公文，硬指有規範10多年後才出現的TDR違反《證交法》。

時代力量立委陳椒華在立法院財政委員會公聽會，指責余天是為經濟重犯護航，「量身訂做」為個案修法。過去已有三名投資人投資TDR，卻因立法條文內容不明確而遭刑期加身，造成冤獄，儘管金管會前主委陳冲在內等多名專家教授的強烈要求修法，仍被金管會否決。

林律師指出，「司法是維謢社會正義的最後一道防線」，法律本該隨社會經濟等脈動，並配合國際趨勢進行滾動式修正，使法律條文符合最新的社會經濟實況，同時避免各種因法律規範的不夠明確所造成的人權侵害，當法律缺乏明確性時，政府就有空間上下其手，並透過寬鬆解釋，恣意侵害人民權利。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／開第一槍！　校長：願成為首間「周休三日大學」
2位SS級女優登台「唯一見面會」　老司機激動：陣容太頂！
LIVE／徵召揭曉倒數　郭台銘侯友宜誰出線？最新解析
快訊／小甜甜一度失聯！　王少偉急衝她家找人
周休三日提案通過！　全教總支持：對學生有幫助
空軍22歲下士遭同僚輾死！祖父一手帶大　悲赴殯儀館看阿孫
口罩男真實長相曝光！　遭影射「一堆單親媽媽後宮」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳椒華反立「再生醫療法　邱議瑩痛批：把病人權益當政治籌碼

TDR立法不明金管會拒修法　律師批證交法「拿明朝劍斬清朝官！」

挺侯派嗆「徵召郭台銘就罷免朱立倫」　李德維：別太過驚嚇害怕

郭台銘訪苗栗　「有99.9999％的信心」代表國民黨選總統

郭台銘搶同框地方派系　綠委遺憾：組織系統黑金化、派系化

民眾黨議員要求簽「興建社宅承諾書」　蔣萬安竟為這4字拒簽

賴清德YT粉絲僅2萬初　他大呼「不及格」曝妙招：訂閱數馬上翻倍

快訊／賴清德今晚2030首開「吃播」　合體潘孟安

朱立倫今擬會見郭台銘、侯友宜　國民黨疑下「封口令」避衝突

郭台銘拋「和平宣言」　學者：邏輯不通的自我想像

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

兒騙母幫買2包菸3800！　「盒內藏毒」謊稱順便還錢

陳椒華反立「再生醫療法　邱議瑩痛批：把病人權益當政治籌碼

TDR立法不明金管會拒修法　律師批證交法「拿明朝劍斬清朝官！」

挺侯派嗆「徵召郭台銘就罷免朱立倫」　李德維：別太過驚嚇害怕

郭台銘訪苗栗　「有99.9999％的信心」代表國民黨選總統

郭台銘搶同框地方派系　綠委遺憾：組織系統黑金化、派系化

民眾黨議員要求簽「興建社宅承諾書」　蔣萬安竟為這4字拒簽

賴清德YT粉絲僅2萬初　他大呼「不及格」曝妙招：訂閱數馬上翻倍

快訊／賴清德今晚2030首開「吃播」　合體潘孟安

朱立倫今擬會見郭台銘、侯友宜　國民黨疑下「封口令」避衝突

郭台銘拋「和平宣言」　學者：邏輯不通的自我想像

泰國總理大選　型男學霸、復仇公主誰能奪權？一文看懂泰國大選

快訊／符瓊音順產！女兒「提早來報到了」　逗趣小名曝光：老公硬要取的

味丹家族第三代露面　自曝當建商：5年沒賺錢

陳椒華反立「再生醫療法　邱議瑩痛批：把病人權益當政治籌碼

若教育部肯鬆綁　東吳校長：願成為國內首間「周休三日大學」

劉櫂豪要求交通部改善池上車站人行連通道　離島航線經營檢討機型

金門蚵嗲太誘人！男大生買好想趁熱吃　開車誤踩油門撞進店面

百萬網紅掛急診！護理師粉一說「針要打屁股」　尷尬衝擊也只能脫褲

苗栗警闖紅燈遭廂型車「攔腰撞飛」！警局急澄清：為取締違規車

盧卡申科神隱！錯過普丁午宴「手纏繃帶」腳步不穩　傳病重住院

政治熱門新聞

空軍下士從拖車跌落「遭後車壓過」亡

網友提案「週休3日」逾5千人連署　鄭文燦回應了

合體韓國瑜、探望柯媽　黃暐瀚驚：與4年前判若兩人

郭台銘奮力一搏有用？　他斷言：朱立倫早已「吃了秤砣鐵了心」

陳致中身家破億　擁38張台積電、現金存款破2800萬

【即時民調】你會投侯友宜？還是郭台銘？

最新民調：51.1％不挺民進黨2024完全執政

郭台銘拜會韓國瑜一小時！　密談內容曝光

陳致中身家破億　他看陳水扁酸：家教真的很棒

國民黨517若提名侯友宜　他預言：郭台銘會繼續拚到7月底

獨／基北北桃1200月票6月15日提前販售

阿銘「豪宅便當會」！郭台銘午宴藍常委大啖排骨飯　出席人數曝

矢板明夫：郭台銘難得主流民意、侯友宜遇黨內反彈

獨／1200月票登場！雙北1280退費公式出爐

更多熱門

相關新聞

TDR爭議不斷　人權協會籲司法機關立案查辦

TDR爭議不斷　人權協會籲司法機關立案查辦

臺灣存託憑證（TDR）究竟是否為證券交易法規範有價證券，爭議不斷，也造成許多投資人蒙受冤獄遭判重刑，立法院舉辦公聽會，希望將TDR明文入法，避免再有爭議判決，法界及人權協會也呼籲立委要重視人權問題，並要修法解決亂象，為維護金管會對於證券交易法有價證券管理的正確性，及維護法令秩序，北檢、監察院應即刻立案，積極查辦。

獨董獨立與否 豈能自行認定？

獨董獨立與否 豈能自行認定？

非現金支付挑戰7兆大關！首季已1.67兆　年增16.78%

非現金支付挑戰7兆大關！首季已1.67兆　年增16.78%

TDR亂象！立委批證交法規範不清致冤案　金管會建議維持現行條文

TDR亂象！立委批證交法規範不清致冤案　金管會建議維持現行條文

宏泰人壽賣地救淨值　今年可進帳80億　

宏泰人壽賣地救淨值　今年可進帳80億　

關鍵字：

台灣存託憑證TDR證交法金管會

讀者迴響

熱門新聞

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

「周休三日」提案過了！5700人連署

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

全台雷雨！　連下3天時間曝

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

空軍下士從拖車跌落「遭後車壓過」亡

籃球YouTuber服兵役突過世　粉絲含淚道別

已婚警分局長「狂追天菜」　狠甩外遇女友險害命

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面