TDR立法不明金管會拒修法　律師批證交法「拿明朝劍斬清朝官！」

▲立法院財政委員會招開公聽會，人權協會發聲明譴責金管會戕害人權 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

立法院財政委員會日前針對《證交法》第4條及第165條之2的條文是否該修法舉行公聽會，投資台灣存託憑證（TDR）造成冤獄，但金管會堅持不修法，時代力量立委陳椒華更指責立委余天推動修法，是為了維護金融重犯而「量身訂做」的個案修法，律師林柏男表示「法律有疏漏、行政公告不確實，立委的職責應該要讓法律更明確才對」。

律師林柏男指出，1987年，台灣仍屬動員戡亂時期，為了避免外國有價證券走私到我國後無所管制，財政部就曾發布第900號公告，意即外國有價證券進入台灣，也要受到我國《證交法》規範，其目的就是要保障我國投資人。

而第900號公告規範的是「外國有價證券」，而TDR為「我國有價證券」，是另一種獨立存在的金融商品，已非原本的外國有價證券，重點是，發布第900號公告時，台灣還沒有TDR存在，所以TDR根本不在第900號公告核定的範圍內，並無核定TDR為我國《證交法》上有價證券。

林律師進一步指出，台灣首宗TDR「福雷電子」，是在1998年上市買賣，而第900號公告是在1987年才發布，財政部的第900號公告怎麼可能知道11年後發生的事？「難不成是用明朝的劍斬清朝的官？」

林律師怒批金管會態度強硬，還主張三不說法「不必修法、不違憲、不違反人權」，為了掩飾自己疏漏，未公告TDR為《證交法》上有價證券的缺失，僅憑動員戡亂時期的一紙錯誤公文，硬指有規範10多年後才出現的TDR違反《證交法》。

時代力量立委陳椒華在立法院財政委員會公聽會，指責余天是為經濟重犯護航，「量身訂做」為個案修法。過去已有三名投資人投資TDR，卻因立法條文內容不明確而遭刑期加身，造成冤獄，儘管金管會前主委陳冲在內等多名專家教授的強烈要求修法，仍被金管會否決。

林律師指出，「司法是維謢社會正義的最後一道防線」，法律本該隨社會經濟等脈動，並配合國際趨勢進行滾動式修正，使法律條文符合最新的社會經濟實況，同時避免各種因法律規範的不夠明確所造成的人權侵害，當法律缺乏明確性時，政府就有空間上下其手，並透過寬鬆解釋，恣意侵害人民權利。