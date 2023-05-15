挺侯派嗆「徵召郭台銘就罷免朱立倫」　李德維：別太過驚嚇害怕

▲新北市長侯友宜、郭台銘日前前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘積極爭取由國民黨提名爭奪總統大位，並傳出將在今（15）日晚間與黨主席朱立倫、新北市長侯友宜會面，週三國民黨總統人選將掀牌。挺郭、挺侯派暗潮洶湧，外界憂心不管徵召誰都會導致分裂，國民黨立委李德維今（15）日直言，勝選是眾人的心願，從國民黨過去歷史來看，基本上不會為這種事大戰，中常會是可以暢所欲言的地方，立委的發言更是自由自在，大家不用太過驚嚇害怕。

國民黨徵召大戲即將落幕，17日中常會上預計將宣布出戰2024總統人選，然而黨內挺侯、挺郭派卻暗潮洶湧，先是12日傳出黨內逾20藍委支持侯友宜，僅4人支持郭台銘的消息，惹得挺郭派怒嗆「挺侯派別放風向」，當天晚上，再有挺侯派立委發難，放話「提郭就要罷免朱立倫」；而郭台銘昨午邀請中常委「豪宅便當會」，會後中常委沈智慧、立委陳玉珍等聲稱多數中常委都挺郭，並揚言若提名新北市長侯友宜，中常委將「有意見」，此言被認為存有逼宮黨主席朱立倫之意。對此，國民黨副秘書長、中常委，同時也是挺侯派立委的謝衣鳳今日反嗆，「破壞團結的人，絕對是國民黨的罪人！」

李德維則說，中常會3月通過的徵召辦法，就是授權黨主席朱立倫協調出最強人選，現在兩派人馬都說自己佔上風，自己是覺得意義不大，不管郭、侯誰出線，相信大家還是相對理性，不用過於憂慮。

國民黨立委賴士葆受訪也說，到底會提名誰不知道，大家都尊重，希望侯友宜和郭台銘繼續君子之爭，雖然只能提名一人，但不要忘了黨主席朱立倫不斷強調要提名一組最強的戰鬥隊伍，「所以到底是什麼？怎麼安排，我們都不知道，說真的所有的立委都不知道。」