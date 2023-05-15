郭台銘訪苗栗　「有99.9999％的信心」代表國民黨選總統

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

鴻海創辦人郭台銘積極爭取國民黨2024總統提名，昨（14日）不僅拜訪前高雄市長韓國瑜，晚上還探望民眾黨主席柯文哲母親，今（15日）到苗栗縣議會拜會議長李文斌及議員，之後在縣長鍾東錦陪同下前往玉清宮參拜。郭台銘說，對於代表國民黨參選，他有99.9999％的信心，「我只要能夠代表國民黨出來選，我一定堅持給台灣一個不一樣的未來。」

▲郭台銘說有99.9999%的信心會代表國民黨參選總統。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲郭台銘今天一早前往苗栗縣議會拜訪。（圖／記者蔡文淵翻攝）

郭台銘今天前往苗栗拜會，於玉清宮接受媒體採訪時，被問到國民黨預計在17日拍板2024總統人選，是否有信心？郭表示，他有99.9999％的信心，媒體又問：「今天是否會跟國民黨主席朱立倫見面？」郭回「誰說的？」，另外媒體問「如果0.0001%出線的話，是否會支持新北市長侯友宜」，郭台銘說：「我們再三講過，團結不一定會贏，何況是分裂，我們一定會團結。」

郭台銘指出，他最重要的政策就是0到6歲國家養，而現場一名在鴻海任職的員工說，很感謝郭董照顧鴻海寶寶，0到6歲的寶寶每個月輔助1萬5千元，她們家是雙胞胎，所以一個月就領了3萬元。

▲現場鴻海員工指出，郭台銘的政策讓她們家雙胞胎每個月領3萬元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

郭台銘也強調，只要8千多億的前瞻預算、防疫預算，這些預算只要省一省，就可以支援0到6歲國家養的政策，為了台灣的幸福，「我郭台銘承諾，一定盡全力給一個不一樣的台灣。」

郭台銘說，沒有和平就沒有台灣，沒有繁榮國家就沒有發展，沒有清廉就沒有預算，「我只要能夠代表國民黨出來選，我一定堅持給台灣一個不一樣的未來。」