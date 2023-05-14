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社會 社會焦點 保障人權

台74保時捷等紅燈駕駛「丟出2坨衛生紙」　科技執法拍下開罰

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲保時捷駕駛搖下車窗丟出2坨衛生紙，遭科技執法拍下，開罰1200元。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府建設局與環保局，針對74快速道路及主要道路重點路段裝設監視器，以科技執法遏止民眾隨意亂丟垃圾，日前發現一輛保時捷休旅車Macan，在74快速道路下方停等紅燈時，從車內往窗外丟出2坨衛生紙，依法開罰1200元。建設局長陳大田表示，從今年元月起至3月底，已成功取締178件違規案件，共開罰21萬3600元，呼籲市民勿亂丟垃圾，共同維護市容。

陳大田表示，建設局管理維護台74橋下分隔島景觀植栽，近年持續與民間合作推動綠美化有成，但近來分隔島植栽帶常遭隨手亂丟垃圾，儘管建設局第一線清潔維護人員前往清理，仍無法遏止隨意亂丟垃圾行為，為確保市容景觀乾淨，建設局與環保局合作，利用電眼監視器取締不法行為。

陳大田說明，環保局於台74號沿線及主要道路設置17處監視錄影器，從今年初至3月底已成功取締178件違規案件，違規行為人依廢棄物清理法第27條第1款規定，將被處以1200元至6000元的罰鍰，截至目前已開罰21萬3600元。

其中一輛白色保時捷休旅車，在3月22日凌晨1時許，於74快速道路下方停等紅燈時，駕駛搖下車窗丟出2坨衛生紙，全程由一旁的監視器拍下，遭罰1200元罰鍰。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

保時捷駕駛亂丟垃圾。（圖／台中市政府提供）

台中市蘇姓車商表示，該輛白色Macan應為2015、16年出廠，新車要價270至300多萬元，二手價目前仍有200萬元上下。

陳大田呼籲，台74號線橋下串聯各大生活圈及特色景觀區域，市府將持續以科技執法取締違規行為，提醒駕駛人勿隨手亂丟垃圾，共同守護台中清新好環境。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲清潔人員事後清除道路垃圾。（圖／台中市政府提供）
 

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