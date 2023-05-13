　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東護師節大會！　饒慶鈴表揚績優護理人員付出

▲台東護師節大會，饒慶鈴表揚並感謝護理人員付出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東護師節大會，饒慶鈴表揚並感謝護理人員付出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

5月12日是國際護師節，台東縣護理師護士公會為慶祝一年一度的國際護師節，縣長饒慶鈴頒獎表揚績優護理人員，縣長饒慶鈴感謝護理人員疫情期間的辛勞及付出。

台東縣護理師護士公會12日舉辦國際護師節慶祝大會，在娜路彎酒店舉行，由理事長曾令君主持，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立法委員劉櫂豪、市長陳銘風、衛生局長孫國平、台東馬偕醫院長王功亮、台東縣醫師公會理事長何活發、前理事長朱建銘、台東縣牙醫師公會理事長陳清家等貴賓與會，曾令君感謝縣長及各級民代、首長對於護理人員福利及權益的爭取與維護。

饒慶鈴肯定護理人員辛勞付出，恭賀護理人員佳節快樂，「護理」是用愛守護生命、陪伴人一生志業，從出生到死亡，每個階段護理人員堅守崗位，提供病患最好照護。新冠疫情期間，在醫院、診所、機構、學校及衛生單位，面臨許多突發狀況處理，增加工作負擔與心理壓力，在第一線齊心抗疫守護縣民健康。感謝大家犧牲奉獻、堅守崗位，祝福白衣天使國際護師節快樂。

今年優良護理師有吳家慧、黃云貞、唐惠敏、黃子芸、洪曉思、王怡雲、廖盈翔、徐甄苓、吳純慧、吳燕雲、吳佳珉、徐雅雯、余曉菁、陳昱伶、洪仕穎。

服務40年資深人員葛惠妹、35年資深人員有李淑玲、黃金鶯、鍾逸琳、謝敬梅、楊美娟、侯素慧、王境堪、沙美代、鄧世瑛、劉美妹、林玫瑜、毛秋鈴、歐惠容。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／信義區天坑！房屋恐倒塌　北市府回應了
快訊／信義區民宅前「恐怖天坑」！　擔架救出住戶
快訊／小甜甜承認說謊！　發長文道歉
遭爆「人設翻車」黑料狂出！　正妹YTR道歉了
快訊／信義區「地基坍塌」！　住戶急疏散
快訊／戴維斯10萬元交保
連千毅宣布「補辦婚禮娶娜美」！　拖了9年才宴客
李蒨蓉嫁豪門「變賣名牌包度日」！　揭財務壓力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東護師節大會！　饒慶鈴表揚績優護理人員付出

關懷弱勢！瑞福生醫、湧言會贈美三菌　推廣健康平權

台東全縣運動會5／13開幕　千位選手參與競技

921喪母！阿嬤親手帶大不放棄　迷途孫母親節看守所謝親恩

「職場ㄟ大小事講座」 　王議霆分享企業ESG新文化

台南市府城防癌抗癌健康協會　辦百善孝為先弘揚孝道三部曲

五月感恩月　新住民歡聚台南府城手作捲紙傳思念

新北寵愛媽媽小旅行　首選石碇「健康靈芝之旅」

新北三重、中和2案簡易都更通過　兼顧防災又改善環境

林口長庚督導王琦、主任林秋子　榮獲112年台灣傑出護理人員獎

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

幼貓鑽引擎「台中搭到基隆」　被揪出猛吃肉泥！車主收編

大晚上睡覺被機車吵醒　怒用流利客家話罵人！

鄧紫棋.周杰倫夢幻聯動！合唱「黑色毛衣」　她：早知道我先化個妝XD

摩托車騎士穿過狹窄小巷　熟練轉彎展驚人平衡技巧

台東護師節大會！　饒慶鈴表揚績優護理人員付出

關懷弱勢！瑞福生醫、湧言會贈美三菌　推廣健康平權

台東全縣運動會5／13開幕　千位選手參與競技

921喪母！阿嬤親手帶大不放棄　迷途孫母親節看守所謝親恩

「職場ㄟ大小事講座」 　王議霆分享企業ESG新文化

台南市府城防癌抗癌健康協會　辦百善孝為先弘揚孝道三部曲

五月感恩月　新住民歡聚台南府城手作捲紙傳思念

新北寵愛媽媽小旅行　首選石碇「健康靈芝之旅」

新北三重、中和2案簡易都更通過　兼顧防災又改善環境

林口長庚督導王琦、主任林秋子　榮獲112年台灣傑出護理人員獎

提升中風復健效果！復健科醫傳授「健身用彈力帶」即可居家自主訓練

周湯豪高雄開唱倒數...突公佈好消息　樂喊：給媽媽最好的母親節禮物

快訊／拉扯前妻10萬交保！　戴維斯「不發一語」離開地檢署

歧視長輩？韓咖啡廳「禁60歲老人進入」　常客緩頰：闆娘常被性騷擾

《地娛室2》羅PD被爆「不希望李泳知拿《SMTM》冠軍」　李恩智傻眼：你喝醉嗎

陳子豪下二軍多比賽　恰總說明江坤宇沒先發原因

快訊／林書豪繳18分10籃板6助攻　鋼鐵人狂勝20分力保季後賽希望

快訊／北市信義區地基坍塌現「天坑」！　北市府：10餘位住戶需安置

信義區冒天坑！房屋恐倒塌　警消「捲式擔架」救出受困住戶

比男友多賺5萬「AA制沒了」！她列生活3改變　崩潰喊分：壓力大

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

地方熱門新聞

快訊／中捷董事長林良泰請辭獲准！

台南女工程師投資虛擬貨幣被詐近千萬

車埕百年地標老榕樹　不堪病魔摧殘不治

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

陳女欠繳交通罰費查扣保險後全數繳清

新北三重、中和2案簡易都更通過

台南文蛤大量死亡

護理疑虐嬰稱只拍床鋪　醫院被罰25萬

新住民歡聚台南府城手作捲紙傳思念

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

百善孝為先弘揚孝道三部曲

王議霆分享企業ESG新文化

南投感恩音樂會感謝護理師辛勞付出

即／郭台銘大進場！2萬人國旗海狂揮

更多熱門

相關新聞

台東全縣運動會5/13開幕典禮

台東全縣運動會5/13開幕典禮

112年台東縣全縣運動會，於13日起一連2天在縣立體育場舉辦，包括田徑項目的1千多位選手報名參加，縣長饒慶鈴主持，感謝選手與教練的付出，此次縣運會將選拔10月底參加在台南市舉行112年全國運動會台東縣代表隊選手。

即／台東外海01:30規模4.7極淺層地震

即／台東外海01:30規模4.7極淺層地震

黃偉哲臉書感謝護理師守護台南健康

黃偉哲臉書感謝護理師守護台南健康

台東歡慶母親節表揚20位模範媽媽

台東歡慶母親節表揚20位模範媽媽

奧地利商務代表歐賀曼訪東

奧地利商務代表歐賀曼訪東

關鍵字：

護師節護理師台東

讀者迴響

熱門新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

挖呀挖正妹幼師爆紅「超扯真實年齡」被挖！

金鐘得主突傳離世！享年53歲

蔡天鳳遭碎屍「喪禮開放看遺容」！3D列印重建頭顱

獵人：尼斯湖水怪存在證據找到了

林依晨遭瞎傳婚變　老公友人發聲

他重看關鍵40秒「揭密2真相」！中捷急澄清

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

泌尿醫曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降31%

余皓然女兒韓菲休學終出道　她當眾哭了

男友床上「叫出閨蜜名字」！她崩潰

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

台南女童遭輾斃　重傷媽得知噩耗「反應超勇敢」眾人心疼

「最美潘金蓮」23歲患乳癌引退！17年後近照曝光

更多

最夯影音

更多
吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了
林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面