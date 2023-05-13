台東護師節大會！　饒慶鈴表揚績優護理人員付出

▲台東護師節大會，饒慶鈴表揚並感謝護理人員付出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

5月12日是國際護師節，台東縣護理師護士公會為慶祝一年一度的國際護師節，縣長饒慶鈴頒獎表揚績優護理人員，縣長饒慶鈴感謝護理人員疫情期間的辛勞及付出。

台東縣護理師護士公會12日舉辦國際護師節慶祝大會，在娜路彎酒店舉行，由理事長曾令君主持，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立法委員劉櫂豪、市長陳銘風、衛生局長孫國平、台東馬偕醫院長王功亮、台東縣醫師公會理事長何活發、前理事長朱建銘、台東縣牙醫師公會理事長陳清家等貴賓與會，曾令君感謝縣長及各級民代、首長對於護理人員福利及權益的爭取與維護。

饒慶鈴肯定護理人員辛勞付出，恭賀護理人員佳節快樂，「護理」是用愛守護生命、陪伴人一生志業，從出生到死亡，每個階段護理人員堅守崗位，提供病患最好照護。新冠疫情期間，在醫院、診所、機構、學校及衛生單位，面臨許多突發狀況處理，增加工作負擔與心理壓力，在第一線齊心抗疫守護縣民健康。感謝大家犧牲奉獻、堅守崗位，祝福白衣天使國際護師節快樂。

今年優良護理師有吳家慧、黃云貞、唐惠敏、黃子芸、洪曉思、王怡雲、廖盈翔、徐甄苓、吳純慧、吳燕雲、吳佳珉、徐雅雯、余曉菁、陳昱伶、洪仕穎。

服務40年資深人員葛惠妹、35年資深人員有李淑玲、黃金鶯、鍾逸琳、謝敬梅、楊美娟、侯素慧、王境堪、沙美代、鄧世瑛、劉美妹、林玫瑜、毛秋鈴、歐惠容。