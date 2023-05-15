他藉酒調戲女子「胸大屁股大」引殺機！　遭猛刺4刀身亡

▲印度裔男子藉酒調戲女子，結果遭刺4刀身亡。（圖／翻攝自Facebook／Inforoadblock，下同）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名印度裔男子在吃宵夜時，藉著酒意說店內另一名25歲女子「屁股大，胸部也很大」，結果被女子身邊富商男友的保鑣聽見，兩人隨即爆發肢體衝突，最終這名印度男被保鑣刺了4刀正中心臟身亡。

根據《中國報》報導，馬來西亞馬六甲街頭9日發生流血衝突，當時一名35歲印度裔的鐵工廠經理和友人在凌晨4時左右吃完消夜，一名25歲華裔女子和35歲富商男友也走進這間店，結果印度男子藉著酒意，用泰米爾語（Tamil）和朋友說，女子的非常身材火辣，「屁股大，胸部也很大。」

結果這番話被富商的保鑣聽見，隨即出言喝止，沒想到兩人接著就爆發肢體衝突，富商和印度男子的朋友也一起打了起來。在一陣混亂扭打之後，印度男被保鑣持刀猛刺4下，當場鮮血直流倒地，緊急送醫後仍宣告不治。

馬六甲警察局助理局長帕蒂（Christopher Patit）表示，死者的肋骨、背部和胸前共被刺了4刀，而致命傷就是直接刺中心臟的1刀，目前已逮捕涉案的7名男女，全案正依馬來西亞刑法第302條謀殺罪進行調查。